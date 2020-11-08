Семь пар советских актёров, которые прожили вместе всю жизнь

В современном мире разводы – обычное дело. Никто не удивляется, если люди, прожив вместе всего год, решают закончить свой брак. Пожалуй, удивление пока что вызывают разводы, которые случаются прямо на свадьбе.

Есть даже шутка, что один раз женятся (выходят замуж) только ленивые. Но всё равно люди нередко завидуют парам, сумевшим найти человека, с которым с радостью провели всю свою жизнь. Такое встречается не слишком часто даже среди обычных людей, а уж в среде артистов ещё реже. Именно поэтому мы решили вспомнить семь пар советских актёров, которые несмотря ни на что остались вместе.

Ролан Быков и Елена Санаева

Будущие супруги познакомились, когда Елене было 29 лет, а Ролану – 43. У обоих был один брак за плечами, но они решили попробовать ещё раз. В самом начале их брака многие плохо знакомые с Быковым люди говорили: «Ах, какая у вас чудная дочка». Мужчина злился и просил супругу выглядеть на публике старше, но сам обожал её молодость.

«Я вспоминаю слова Жерара Филипа о том, что брак — это продолжительная беседа. Года за два до смерти Ролан мне сказал: «Боже мой, мы прожили вместе 25 лет, а я даже с тобой наговориться не успел». Понимаете, какое это счастье, если человек за целую жизнь с тобой не наговорился?» – рассказывала Санаева.

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