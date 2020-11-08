Семь пар советских актёров, которые прожили вместе всю жизнь
В современном мире разводы – обычное дело. Никто не удивляется, если люди, прожив вместе всего год, решают закончить свой брак. Пожалуй, удивление пока что вызывают разводы, которые случаются прямо на свадьбе.
Есть даже шутка, что один раз женятся (выходят замуж) только ленивые. Но всё равно люди нередко завидуют парам, сумевшим найти человека, с которым с радостью провели всю свою жизнь. Такое встречается не слишком часто даже среди обычных людей, а уж в среде артистов ещё реже. Именно поэтому мы решили вспомнить семь пар советских актёров, которые несмотря ни на что остались вместе.
Ролан Быков и Елена Санаева
Будущие супруги познакомились, когда Елене было 29 лет, а Ролану – 43. У обоих был один брак за плечами, но они решили попробовать ещё раз. В самом начале их брака многие плохо знакомые с Быковым люди говорили: «Ах, какая у вас чудная дочка». Мужчина злился и просил супругу выглядеть на публике старше, но сам обожал её молодость.
«Я вспоминаю слова Жерара Филипа о том, что брак — это продолжительная беседа. Года за два до смерти Ролан мне сказал: «Боже мой, мы прожили вместе 25 лет, а я даже с тобой наговориться не успел». Понимаете, какое это счастье, если человек за целую жизнь с тобой не наговорился?» – рассказывала Санаева.
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Фото: instagram.com/surguladzeg
Василий Лановой и Ирина Купченко
Для них это тоже был не первый брак. Будущие супруги познакомились в театре, и в 1972 году узаконили отношения. Они и сейчас живут вместе. Пара воспитала двух сыновей, есть и внучка.
Фото: instagram.com/okino2020
Фрунзик и Донара Мкртчян
Пара познакомилась в театре, когда Фрунзику было 30 лет, а Донаре – 18. Долго тянуть они не стали, поженились, и меньше чем через год у них родилась дочь, ещё через 13 лет – сын. Актёр и актриса счастливо жили до 1982 года, когда из-за шизофрении Донара была вынуждена отправиться в больницу.
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурик»
Владимир Ивашов и Светлана Светличная
Светлана была в каком-то смысле знакома с Владимиром – видела его в фильмах. Когда ей довелось вживую повстречаться с любимым актёром, она постаралась произвести впечатление. Это у неё получилось, и в 1959 году 19-летняя Светличная вышла замуж за 20-летнего Ивашова. Супруги были вместе до 1995 года, пока Владимир не ушёл из жизни.
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Фото: instagram.com/rare_celebs
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева
Актёры познакомились на выставке, но влюбились друг в друга после исполнения главных ролей в фильме «Отелло». К счастью, в реальной жизни такой ревности не было, поэтому пара прожила в браке 35 лет и вырастила двух детей.
Фото: Кино-театр.ру
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Будущие супруги встретились на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Однокурсники присмотрелись друг к другу и поняли – свадьбе быть. Закончив с учёбой, пара устроилась на работу, а затем задумалась о рождении детей. Вскоре у них родилась дочь Юлия. Супруги признаются, что регулярно спорят и хотят переделать друг друга, но всё равно остаются вместе.
Фото: instagram.com/shoubiz_naiznanku
Наталья Селезнёва и Владимир Андреев
Разница между будущими супругами составляла 15 лет. Когда 23-летняя Наталья встретила 38-летнего Владимира на съёмках фильма, у него за спиной было уже два брака. Но это не смутило девушку. Они быстро поженились, а через год у них родился сын. Пара прожила вместе 52 года, в августе 2020 года Андреев ушёл из жизни.
Фото: instagram.com/eat_read_watch
Кстати, Наталья Селезнёва считается и одной из самых красивых советских актрис. Кто ещё составлял ей конкуренцию – читайте здесь.