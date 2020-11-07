Подросток помогал соседям с работой по дому и говорил, что всё хорошо. Но его мать зла
Парень был добр к соседям, когда они только переехали. Но теперь они регулярно просят подростка помогать им по несколько часов в день.
Как рассказала пользовательница Reddit под ником Pickup_____Truck, всё началось два месяца назад. У семьи появились новые соседи – мама лет 40 и её дочь. Женщина недавно развелась со своим мужем и решила начать новую жизнь.
В день их переезда 16-летний сын автора истории вызвался помочь им занести вещи в дом. Pickup Truck не увидела в этом ничего плохого. Затем соседка попросила подростка сходить для неё в магазин. Юноша согласился. А затем просьбы следовали одна за другой: починить дверную ручку, вынести мусор, починить машину, перенести вещи на задний двор, прибраться в саду.
На этом этапе автор публикации уже начала сильно удивляться, но пока ещё не принимала никаких мер. В один из дней соседка заглянула к ним, чтобы позаимствовать молодого человека на 6 часов.
Наконец, подростку пришло время готовиться к экзамену по математике. Пока парень занимался учёбой, Pickup Truck позвонила соседка и попросила прислать к ней сына, чтобы тот помог передвинуть мебель и ковры. Женщина отказалась, отметив, что её ребёнок готовится к экзамену.
Через 30 минут к ним пришла дочь соседки, она сказала, что хочет просто немного пообщаться с подростком. Юноша согласился и сказал, что вернётся через час. На самом деле он вернулся через пять часов, уставший и потный. Он не только помог переставить мебель и перенести ковры, но затем ещё и помогал наводить порядок в гостиной. Дома молодой человек принял ванну и отправился спать, так и не закончив с уроками.
Теперь автор истории была в ярости. Она позвонила соседке и накричала на неё, сказав, что её сын не успел хорошо подготовиться к экзаменам, и он не раб, который должен беспрекословно исполнять чужие прихоти.
После этого разговора соседка поговорила с мужем Pickup Truck. И мужчина оказался на стороне соседки, он добавил, что если бы парню не нравилось помогать, то он бы этого не делал. Но женщина считает иначе, её сын – безотказный, он соглашается помочь всякому, кто попросит, даже в ущерб себе.
Пользователи оказались полностью на стороне автора публикации. Они заявили, что, во-первых, при таком раскладе под угрозой учёба парня и его дальнейшее поступление в колледж или вуз. Во-вторых, вместо помощи соседки парень мог бы помогать своим родителям с работой по дому или хотя бы брать деньги, выполняя работы для чужого человека. В-третьих, муж был неправ, встав на сторону едва знакомой женщины. Также комментаторы посоветовали автору истории научить её сына говорить «нет».
Кстати, важно уметь не только говорить «нет», но и принимать этот ответ. Девушка за время учёбы получила так много отказов, что решила превратить их в свою изюминку – подробности здесь.