Подросток помогал соседям с работой по дому и говорил, что всё хорошо. Но его мать зла

Парень был добр к соседям, когда они только переехали. Но теперь они регулярно просят подростка помогать им по несколько часов в день. Как рассказала пользовательница Reddit под ником Pickup_____Truck, всё началось два месяца назад. У семьи появились новые соседи – мама лет 40 и её дочь. Женщина недавно развелась со своим мужем и решила начать новую жизнь. В день их переезда 16-летний сын автора истории вызвался помочь им занести вещи в дом. Pickup Truck не увидела в этом ничего плохого. Затем соседка попросила подростка сходить для неё в магазин. Юноша согласился. А затем просьбы следовали одна за другой: починить дверную ручку, вынести мусор, починить машину, перенести вещи на задний двор, прибраться в саду.

Фото: pixabay.com

На этом этапе автор публикации уже начала сильно удивляться, но пока ещё не принимала никаких мер. В один из дней соседка заглянула к ним, чтобы позаимствовать молодого человека на 6 часов. Наконец, подростку пришло время готовиться к экзамену по математике. Пока парень занимался учёбой, Pickup Truck позвонила соседка и попросила прислать к ней сына, чтобы тот помог передвинуть мебель и ковры. Женщина отказалась, отметив, что её ребёнок готовится к экзамену. Через 30 минут к ним пришла дочь соседки, она сказала, что хочет просто немного пообщаться с подростком. Юноша согласился и сказал, что вернётся через час. На самом деле он вернулся через пять часов, уставший и потный. Он не только помог переставить мебель и перенести ковры, но затем ещё и помогал наводить порядок в гостиной. Дома молодой человек принял ванну и отправился спать, так и не закончив с уроками. Теперь автор истории была в ярости. Она позвонила соседке и накричала на неё, сказав, что её сын не успел хорошо подготовиться к экзаменам, и он не раб, который должен беспрекословно исполнять чужие прихоти.

Фото: pixabay.com