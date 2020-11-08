У него остались жена и дочь. Что известно о гибели ведущего НТВ Александра Колтового
Новости России. Днём 7 ноября ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолёта в Люберецком районе Московской области.
Как сообщает ТАСС, телеведущий пилотировал частный легкомоторный спортивный самолёт. Александр вылетел с аэродрома Мячково и направлялся в Рыбинск. Поле взлёта у воздушного судна загорелся двигатель.
Пилот подал аварийный сигнал, а затем попытался посадить самолёт в поле рядом с посёлком Чкалово. После приземления летательный аппарат охватило пламя. В результате крушения погибли Александр и неустановленная женщина.
Фото: instagram.com/koltovoy
Сначала предполагалось, что погибшей является супруга Колтового, но источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что с телеведущим летела не его жена. Это подтвердила и коллега Александра – Лера Кудрявцева.
«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется», – написала телеведущая на своей странице в Instagram.
По информации начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, перед вылетом самолёт прошёл все необходимые проверки.
Фото: instagram.com/koltovoy
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Известно, что у Колтового была дочь, однако более детальной информации нет, поскольку телеведущий предпочитал не рассказывать о своей личной жизни.