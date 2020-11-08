У него остались жена и дочь. Что известно о гибели ведущего НТВ Александра Колтового

Пилот подал аварийный сигнал, а затем попытался посадить самолёт в поле рядом с посёлком Чкалово. После приземления летательный аппарат охватило пламя. В результате крушения погибли Александр и неустановленная женщина.

Как сообщает ТАСС, телеведущий пилотировал частный легкомоторный спортивный самолёт. Александр вылетел с аэродрома Мячково и направлялся в Рыбинск. Поле взлёта у воздушного судна загорелся двигатель.

Сначала предполагалось, что погибшей является супруга Колтового, но источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что с телеведущим летела не его жена. Это подтвердила и коллега Александра – Лера Кудрявцева.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется», – написала телеведущая на своей странице в Instagram.

По информации начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, перед вылетом самолёт прошёл все необходимые проверки.