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У него остались жена и дочь. Что известно о гибели ведущего НТВ Александра Колтового

08 ноября 2020 08:41
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Новости России. Днём 7 ноября ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении самолёта в Люберецком районе Московской области.

Как сообщает ТАСС, телеведущий пилотировал частный легкомоторный спортивный самолёт. Александр вылетел с аэродрома Мячково и направлялся в Рыбинск. Поле взлёта у воздушного судна загорелся двигатель.

Пилот подал аварийный сигнал, а затем попытался посадить самолёт в поле рядом с посёлком Чкалово. После приземления летательный аппарат охватило пламя. В результате крушения погибли Александр и неустановленная женщина.

У него остались жена и дочь. Что известно о гибели ведущего НТВ Александра Колтового-1

Фото: instagram.com/koltovoy 

Сначала предполагалось, что погибшей является супруга Колтового, но источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что с телеведущим летела не его жена. Это подтвердила и коллега Александра – Лера Кудрявцева.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется», – написала телеведущая на своей странице в Instagram.

По информации начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, перед вылетом самолёт прошёл все необходимые проверки.

У него остались жена и дочь. Что известно о гибели ведущего НТВ Александра Колтового-4

Фото: instagram.com/koltovoy 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Известно, что у Колтового была дочь, однако более детальной информации нет, поскольку телеведущий предпочитал не рассказывать о своей личной жизни.

# Некролог # калейдоскоп # Лера Кудрявцева

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