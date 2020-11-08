Девушка выросла в бедной семье и привыкла бороться за всё. Теперь она бодибилдер

Девушка росла в бедной семье. Когда у неё появились деньги, она начала есть слишком много и набрала лишний вес. Но теперь всё это в прошлом, ведь сейчас девушка является профессиональной спортсменкой. Как сообщает Animal Pak, Рени Джеветт родилась и провела своё детство на Гавайях. Рени росла в многодетной семье, которая находилась за чертой бедности. Девочка донашивала одежду за своими старшими родственниками, а питалась семья за счёт благотворительной организации.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx

Уже тогда Джеветт поняла, что так продолжать нельзя. После школы девушка работала одновременно на 2-3 работах. Теперь, когда у неё появились деньги, Рени могла позволить себе разнообразную вкусную еду. Не обходилось и без пиццы перед сном. Девушка и заметить не успела, как у неё появился лишний вес.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx

Джеветт начала чувствовать себя некомфортно, поэтому пыталась похудеть при помощи разных диет и тренировок. Но её силы воли хватало максимум на две недели, после чего она всё забрасывала на месяцы.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx

В какой-то момент девушка осознала, что она уже не может контролировать свою жизнь. Рени испугалась и переехала в штат Монтана. Новое место, новые люди, а также старенький тренажёрный зал, где половина тренажёров была покрыта ржавчиной, помогли Джеветт выйти из привычного ритма жизни.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx

За время похудения девушка так увлеклась спортом, что начала много времени проводить на форумах по бодибилдингу. Читая там новости и комментарии, Рени захотела сама стать бодибилдером и принять участие в каком-нибудь состязании.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx

Джеветт вновь переехала, нашла спортзал получше и наняла тренера. Девушка исполняла его рекомендации, усердно занималась и придерживалась спортивной диеты. Но первый блин оказался комом. Рени вышла на сцену, но выступление обернулось провалом. Тогда девушка решила, что соревнования по бодибилдингу не для неё, но продолжила заниматься спортом.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx

Через 9 лет Джеветт переехала в Техас. Там она услышала о соревновании для женщин, где акцент делается на развитость ног. Поскольку у Рени было именно такое телосложение, она захотела рискнуть и поучаствовать. Подготовкой спортсменки занялся её муж. Оказалось, что он в качестве тренера куда лучше подошёл Джеветт, результаты упражнений и диет относительно быстро дали результат.

Фото: instagram.com/roxyqueflexx