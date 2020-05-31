Прошло уже девять лет. Как изменились актёры из сериала «Закрытая школа»
Новости России. Девять лет назад на экраны вышел сериал в жанре мистического триллера с элементами криминальной драмы под названием «Закрытая школа». Предполагалось, что сериал понравится молодёжной аудитории, однако он пришёлся по вкусу людям всех возрастов.
После отличного рейтинга первого сезона «Закрытую школу» продлили на второй, третий и четвёртый сезоны. Зрители с интересом наблюдали за перипетиями судеб главных героев вплоть до выхода последней серии 14 ноября 2012 года. И поскольку прошло уже довольно много времени, мы решили узнать, как изменились актёры, сыгравшие знаковых персонажей в этом сериале.
Дарья Старкова – Агата Муцениеце
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/agataagata
Максим Морозов – Павел Прилучный
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/bugevuge
Андрей Авдеев – Алексей Коряков
Фото: instagram.com/alexey_koryakov
Надежда Авдеева – Луиза-Габриэла Бровина
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/luiza.gabriela.brovina
Виктория Кузнецова – Татьяна Космачёва
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/tanyakosmacheva
Мария Вершинина – Юлия Агафонова
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/yulia_agafonova_act
Ирина Исаева – Ксения Лаврова-Глинка
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/kslavrova
Игорь Исаев – Антон Хабаров
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/anton_xabarov
Елена Крылова – Ксения Энтелис
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/kseniya_entelis
Галина Смирнова – Татьяна Васильева
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vasileva_vtg
Илья Шевцов – Прохор Дубравин
Фото: кадр из сериала «Закрытая школа» и instagram.com/prokhor.dubravin
Кстати, ранее мы вспомнили о другом популярном проекте.
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