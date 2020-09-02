Лень учиться? Вот фильмы, после просмотра которых вы захотите в школу
Лето закончилось, а учиться лень? Школьникам и студентам сейчас особенно важно с новыми силами влиться в учебный процесс, поэтому предлагаем вам 7 фильмов, которые вдохновят на получение знаний.
«Хокинг» (2004)
Режиссер Филип Мартин в фильме «Хокинг» показал, что даже серьезное заболевание – не помеха обучению и развитию. Биографическая картина рассказывает о молодости Стивена Хокинга, о его работе в Кембриджском университете, а также о борьбе главного героя с амиотрофическим склерозом. Известный астрофизик сохранял отличное настроение и даже смеялся над собой. Благодаря тому, что Стивен был очень увлечен своим делом, он смог дожить до старости, но обычно такая болезнь убивает за пару лет.
«Гарвардский бомж» (2003)
Фильм рассказывает о девушке по имени Лиз Мюррей, которая смогла добиться всего в жизни сама. Девушка выросла в неблагополучной семье: ее отец был алкоголиком, а мать наркоманкой. Несмотря на это героиня поступила в школу и закончила ее экстерном, затем получила грант и стала студенткой Гарварда. После выпуска Лиз работала специалистом в области психологии. Фильм основан на реальных событиях и вдохновляет зрителей на преодоление собственных страхов.
«Стажер» (2015)
Учиться никогда не поздно! Главный герой Бен Уиттакер тоже так считает. Ему уже 70 лет, мужчина на пенсии, но сидеть без дела просто не может. Бен увидел рекламу и решил устроиться в интернет-магазин одежды стажером. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся герой, ему удалось подружиться с коллективом и предложить новые идеи для бизнеса.
«Карнавал» (1981)
Советский фильм, который рассказывает об истории Нины Соломатиной, которая мечтает стать артисткой, но проваливает вступительные экзамены в театральное училище. У девушки не складывается ни с работой, ни с личной жизнью в столице, поэтому она решает уехать в родной Оханск. В конце фильма Нина становится знаменитой певицей, ее мечта сбывается. Кстати, в главной роли здесь известная Ирина Муравьева.
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«Билли Эллиот» (2000)
11-летний Билли Эллиот обожает танцевать и хочет стать знаменитым балетным танцором. Мама мальчика умерла, поэтому он живет с отцом, старшим братом и бабушкой. Отец пытался отдать Билли на бокс, но того интересует только балет. Мальчик втайне от папы начинает ходить на танцы. Благодаря трудолюбию и целеустремленности Билли смог поступить в Королевскую школу балета.
«Большая перемена» (1973)
Знаменитая советская комедия рассказывает о молодом и высокомерном историке Несторе Северове. Нестор умен, но на экзаменах в аспирантуру проиграл в знаниях своей невесте. Герой крайне зол, поэтому принял решение уехать. Он устроился учителем в вечернюю школу. Здесь его никто не уважает, поэтому Нестор самостоятельно учится разбираться с рабочими и семейными проблемами.
Фото: instagram.com/sssr_retro_actors
«Писатели свободы» (2007)
Картина рассказывает вдохновляющую историю о молодой учительнице Эрин Грюэлл, которая придумала уникальную методику преподавания, позволившую ее ученикам достигнуть невероятных высот. Фильм свидетельствует о том, что все зависит не только от обучающихся, но и от преподавателей.
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