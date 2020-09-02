Лень учиться? Вот фильмы, после просмотра которых вы захотите в школу

Лето закончилось, а учиться лень? Школьникам и студентам сейчас особенно важно с новыми силами влиться в учебный процесс, поэтому предлагаем вам 7 фильмов, которые вдохновят на получение знаний. «Хокинг» (2004) Режиссер Филип Мартин в фильме «Хокинг» показал, что даже серьезное заболевание – не помеха обучению и развитию. Биографическая картина рассказывает о молодости Стивена Хокинга, о его работе в Кембриджском университете, а также о борьбе главного героя с амиотрофическим склерозом. Известный астрофизик сохранял отличное настроение и даже смеялся над собой. Благодаря тому, что Стивен был очень увлечен своим делом, он смог дожить до старости, но обычно такая болезнь убивает за пару лет.

Фото: kinopoisk.ru

«Гарвардский бомж» (2003) Фильм рассказывает о девушке по имени Лиз Мюррей, которая смогла добиться всего в жизни сама. Девушка выросла в неблагополучной семье: ее отец был алкоголиком, а мать наркоманкой. Несмотря на это героиня поступила в школу и закончила ее экстерном, затем получила грант и стала студенткой Гарварда. После выпуска Лиз работала специалистом в области психологии. Фильм основан на реальных событиях и вдохновляет зрителей на преодоление собственных страхов.

Фото: kinopoisk.ru

«Стажер» (2015) Учиться никогда не поздно! Главный герой Бен Уиттакер тоже так считает. Ему уже 70 лет, мужчина на пенсии, но сидеть без дела просто не может. Бен увидел рекламу и решил устроиться в интернет-магазин одежды стажером. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся герой, ему удалось подружиться с коллективом и предложить новые идеи для бизнеса.

Фото: kinopoisk.ru

«Карнавал» (1981) Советский фильм, который рассказывает об истории Нины Соломатиной, которая мечтает стать артисткой, но проваливает вступительные экзамены в театральное училище. У девушки не складывается ни с работой, ни с личной жизнью в столице, поэтому она решает уехать в родной Оханск. В конце фильма Нина становится знаменитой певицей, ее мечта сбывается. Кстати, в главной роли здесь известная Ирина Муравьева. Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит» «Билли Эллиот» (2000) 11-летний Билли Эллиот обожает танцевать и хочет стать знаменитым балетным танцором. Мама мальчика умерла, поэтому он живет с отцом, старшим братом и бабушкой. Отец пытался отдать Билли на бокс, но того интересует только балет. Мальчик втайне от папы начинает ходить на танцы. Благодаря трудолюбию и целеустремленности Билли смог поступить в Королевскую школу балета.

Фото: kinopoisk.ru

«Большая перемена» (1973) Знаменитая советская комедия рассказывает о молодом и высокомерном историке Несторе Северове. Нестор умен, но на экзаменах в аспирантуру проиграл в знаниях своей невесте. Герой крайне зол, поэтому принял решение уехать. Он устроился учителем в вечернюю школу. Здесь его никто не уважает, поэтому Нестор самостоятельно учится разбираться с рабочими и семейными проблемами.

Фото: instagram.com/sssr_retro_actors

«Писатели свободы» (2007) Картина рассказывает вдохновляющую историю о молодой учительнице Эрин Грюэлл, которая придумала уникальную методику преподавания, позволившую ее ученикам достигнуть невероятных высот. Фильм свидетельствует о том, что все зависит не только от обучающихся, но и от преподавателей.

Фото: kinopoisk.ru