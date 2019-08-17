Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами

Новости мира. Шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона. Уникальная машина агента 007 ушла за 6,5 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об Aston Martin DB5, за рулем которого сидел сам Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери. Машина снялась в таких фильмах как «Шаровая молния» и «Голдфингер».

При этом все шпионские гаджеты, установленные на бондовский Aston, работают.

В том числе механизм для смены номерных знаков, выдвижные крупнокалиберные пулеметы, прокалыватели шин, спрятанный в дверь телефон и даже катапультируемое кресло.