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Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами

17 августа 2019 20:00
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Новости мира. Шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона. Уникальная машина агента 007 ушла за 6,5 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами-1

Речь идет об Aston Martin DB5, за рулем которого сидел сам Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери. Машина снялась в таких фильмах как «Шаровая молния» и «Голдфингер».

Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами-4

При этом все шпионские гаджеты, установленные на бондовский Aston, работают.

Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами-7

В том числе механизм для смены номерных знаков, выдвижные крупнокалиберные пулеметы, прокалыватели шин, спрятанный в дверь телефон и даже катапультируемое кресло.

Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами-10

Покупатель машины пожелал остаться неизвестным.

Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе вместе со всеми шпионскими гаджетами-13

# Автомобили # Фотофакт

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