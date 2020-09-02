Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду

Отец подарил сыну двух цыплят, но они оказались настоящими путешественниками и постоянно сбегали. Пришлось искать компромисс. Как сообщает Bored Panda, британец Дэвид Уильямс подарил своему маленькому сыну на день рождения двух цыплят. Питомцев назвали Давина и Дейдре и решили держать их во дворе. Однако сами курицы отказывались просто кружить вокруг дома.

Фото: facebook.com/louise.reidy.182

Давина и Дейдре сердцем чувствовали, что их цель лежит где-то дальше, и они не могут просто оставаться здесь и позволять жизни проходить мимо них. Курицы сбежали. Хозяева нашли их, вернули и постарались сделать всё, чтобы усложнить второй побег. Птицы сбежали снова.

Фото: facebook.com/louise.reidy.182

Неизвестно, сколько длилось это противостояние, но победителями вышли Давина и Дейдре. Хозяин сдался, вздохнул и купил курицам световозвращающие жилеты, потому что птицы гуляли допоздна, а с приближением зимы на улицах стало быстрее темнеть.

Фото: facebook.com/louise.reidy.182