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Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду

02 сентября 2020 13:21
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Отец подарил сыну двух цыплят, но они оказались настоящими путешественниками и постоянно сбегали. Пришлось искать компромисс.  

Как сообщает Bored Panda, британец Дэвид Уильямс подарил своему маленькому сыну на день рождения двух цыплят. Питомцев назвали Давина и Дейдре и решили держать их во дворе. Однако сами курицы отказывались просто кружить вокруг дома.  

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду -1

Фото: facebook.com/louise.reidy.182 

Давина и Дейдре сердцем чувствовали, что их цель лежит где-то дальше, и они не могут просто оставаться здесь и позволять жизни проходить мимо них. Курицы сбежали. Хозяева нашли их, вернули и постарались сделать всё, чтобы усложнить второй побег. Птицы сбежали снова.  

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду -4

Фото: facebook.com/louise.reidy.182 

Неизвестно, сколько длилось это противостояние, но победителями вышли Давина и Дейдре. Хозяин сдался, вздохнул и купил курицам световозвращающие жилеты, потому что птицы гуляли допоздна, а с приближением зимы на улицах стало быстрее темнеть.  

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду -7

Фото: facebook.com/louise.reidy.182 

Теперь курицы не только сами радуются жизни, но и веселят соседей. Не каждый день увидишь птиц, которые бегают по газонам в ярких жилетах. Кстати, со своей основной задачей несушки справляются отлично. Хозяева признаются, что яйца у птиц получаются очень вкусными.  

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного любителя уходить из дома. Кот так часто гулял возле больницы, что его наняли охранником – здесь подробности.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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