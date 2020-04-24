«Сегодня день рождения у моей мамы». Елена Малышева поделилась трогательным роликом

«Сегодня день рождения у моей мамы. Ей исполнилось 87 лет. Первый раз в этот день наша семья не собирается вместе. Мы – мамины дети – все работаем с коронавирусом. И, конечно, бережём маму и не видимся с ней», – написала Малышева.

Новости России. Телеведущая Елена Малышева поздравила свою маму Галину Морозову с днём рождения. Поздравления доктор медицинских наук разместила на своей странице в Instagram.

Как рассказала Елена, её мама научила своих детей любить медицину, ценить семью и дорожить близкими.

«Будь здорова, моя дорогая! И просто живи», – пожелала телеведущая.

В своём обращении к матери Малышева заверила, что когда всё наладится, они обязательно отметят день рождения в ресторане.

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