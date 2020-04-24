«Эта книга вас изменит». Анна Чиж-Литаш рассказала, что почитать, когда ты остался дома

Новости Беларуси. Каким бы удобным не был интернет-серфинг, он не идет ни в какое сравнение с радостью полистать настоящую книгу. Для всех любителей проводить свободное время с переплетом в руках у нас появилась новая рубрика, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Звезды эстрады, спортсмены, политики и просто интересные личности будут рассказывать про свои любимые книги. Анна Чиж-Литаш: «У меня такая миссия – я хочу в своих книгах показывать жизнь реальных людей» В центре внимания не только произведения, но и люди. В сюжетах зрители смогут по-новому взглянуть на своих кумиров и даже узнать подробности, которые еще ни разу не появлялись в СМИ. О своих любимых книгах расскажет Анна Чиж-Литаш.

Анна Чиж-Литаш, писатель, журналист:

Чем лучше всего заняться, когда ты находишься дома – читать. Читать, мои хорошие, потому что это самое приятное времяпрепровождение. У меня, к сожалению, такой возможности нет. Если бы была, я бы читала целый день. У меня маленькая дочка, поэтому я не могу уделить все время чтению, а уделяю время заботе о ней. На книги остается только вечер. Сегодня я вам хочу порекомендовать мои любимые книжки, которые находятся у меня на книжной полке. Начну я, пожалуй, с книжки «Дикая» американской писательницы Шэрил Стрэйд. Это один из самых популярных в Америке авторов, думаю, вы слышали. Снят по ней фильм. Книга переведена на множество языков. Ну это все вы можете почитать и без меня. От души скажу, что эта книга вас изменит. Она меня изменила и вдохновила на написание одной из моих серьезных работ. Вторая книжка, которую я бы посоветовала обязательно почитать, это книжка автора Мари-Од Мюрай «Мисс Черити». Этот автор пишет подростковую литературу, но она не оставит равнодушным ни одного взрослого. Она довольно пухленькая, но я ее прочитала буквально за два дня.

Это история одной маленькой девочки, которая на протяжении всей книги взрослеет. Она показывает, насколько она другая, насколько она выбивается из этого мира и насколько она при этом прекрасна. В итоге, по окончании книги она становится известной писательницей детской и иллюстратором книг. История просто невероятная, с чудесной развязкой. Почитайте, написано просто великолепно. Ну и каким же я была писателем, если бы не прорекламировала свои книги. Я с удовольствием это сделаю, потому что, я уверена, что вы получите тоже заряд позитивных эмоций и самых-самых лучших впечатлений. Книжка «Дары Бога» даже была номинирована на национальную литературную премию, собрала сотни отзывов прекраснейших о том, как сильно она изменила родителей и отношение к своим детям.