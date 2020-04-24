Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя

Фотография, сделанная в идеальный момент. Возможно ли это? Да, но чаще всего такие снимки получаются случайно. Именно поэтому они так ценны. Мы собрали несколько удачных фотографий, когда словно само провидение помогло фотографу нажать на кнопку в самый удачный миг. «Чтоб тебя! (сердито трясёт пустой конус)»,

Фото: reddit.com/user/HiFiSi

«Моя дочь наступила на детальку Lego»,

Фото: reddit.com/user/ChronicallyPunctual

«Этот тисовый длинный лук был слишком сухим или моя рукоятка была недостаточно хороша»,

Фото: instagram.com/leonwoodbows

«Я попросила своего парня сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»,

Фото: reddit.com/user/NursRatched_

«Моя подруга весело проводит день в Кардиффе»,

Фото: reddit.com/user/gingerbreadmonsoon

«Неуклюжий и летящий. Мой отец падает с дивана где-то в 1980-ых»,

Фото: reddit.com/user/Sam_Hell

«Моя младшая сестра была так взволнована, что поскользнулась на снегу»,

Фото: reddit.com/user/Silscre

«Мотоциклист появился в кадре и превратил снимок в фотобомбу»,

Фото: reddit.com/user/RhineReviews

«Идеальное время. Моя бабушка ныряет намного лучше меня»,

Фото: imgur.com / ulytia