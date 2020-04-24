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Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя

24 апреля 2020 12:33
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Фотография, сделанная в идеальный момент. Возможно ли это? Да, но чаще всего такие снимки получаются случайно. Именно поэтому они так ценны. Мы собрали несколько удачных фотографий, когда словно само провидение помогло фотографу нажать на кнопку в самый удачный миг. 

«Чтоб тебя! (сердито трясёт пустой конус)», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-1

Фото: reddit.com/user/HiFiSi 

«Моя дочь наступила на детальку Lego», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-4

Фото: reddit.com/user/ChronicallyPunctual 

«Этот тисовый длинный лук был слишком сухим или моя рукоятка была недостаточно хороша», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-7

Фото: instagram.com/leonwoodbows 

«Я попросила своего парня сфотографировать меня на фоне океана в Исландии», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-10

Фото: reddit.com/user/NursRatched_ 

«Моя подруга весело проводит день в Кардиффе», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-13

Фото: reddit.com/user/gingerbreadmonsoon 

«Неуклюжий и летящий. Мой отец падает с дивана где-то в 1980-ых», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-16

Фото: reddit.com/user/Sam_Hell 

«Моя младшая сестра была так взволнована, что поскользнулась на снегу», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-19

Фото: reddit.com/user/Silscre 

«Мотоциклист появился в кадре и превратил снимок в фотобомбу», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-22

Фото: reddit.com/user/RhineReviews 

«Идеальное время. Моя бабушка ныряет намного лучше меня», 

Эти фотографии удивляют. Девять снимков, которые были сделаны очень вовремя-25

Фото: imgur.com / ulytia 

Недавно мы собрали несколько снимков, у которых есть одна общая черта. 

Все эти фотографии показывают, что счастье в мелочах (здесь подробности). 

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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