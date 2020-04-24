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5 эффективных упражнений для подтянутой фигуры. Показывает Виталий Гурков

24 апреля 2020 08:43
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Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу, многократный чемпион мира по муай-тай:
Я вам покажу комплекс утренних упражнений на все основные группы мышц, которые помогут вам чувствовать себя бодро и подтянуто в процессе рабочего дня.

Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк

Первое упражнение – это будут у нас выпады, можно выполнять с небольшим отягощением. Лучше выполнить три подхода примерно по 20 раз, т. е. 10 раз на каждую ногу. Следить, чтобы колено не выходило за носок передней ноги.

5 эффективных упражнений для подтянутой фигуры. Показывает Виталий Гурков-1

После каждого подхода можно присесть в положении, называемом стойкой «киба-дачи»: бедра должны быть параллельны полу, спина прямая. Зафиксироваться в таком положении на минутку. Это поможет вам укрепить ваши коленные суставы и мышцы бедра.

Следующее простое упражнение называется в простонародье «лягушка», а именно это упор-присев, упор-лежа. Можно сделать три подхода по 10-15 раз.

Переключаемся на отжимания. Также три подхода, раз по 20.

Куда же без мышц пресса?! Для этого мы укладываемся, одна нога у нас выпрямлена, лежит свободно, рука ладонью вниз к ножке, вдоль туловища, вторая рука – ладонью вверх над головой. Выполняем 20 укладываний на одну сторону и 20 на другую.

5 эффективных упражнений для подтянутой фигуры. Показывает Виталий Гурков-4

5 эффективных упражнений для подтянутой фигуры. Показывает Виталий Гурков-6

И последнее упражнение, скрепляющее воедино – наша пресловутая планка. Принимаем упор лежа на предплечья и стоим, можно поставить перед собой секундомер и засекать время, например, 20 секунд неподвижно и 20 секунд мы поднимаемся с предплечья на ладони.

5 эффективных упражнений для подтянутой фигуры. Показывает Виталий Гурков-9

# Здоровье # калейдоскоп # Виталий Гурков # Фотофакт # Утренняя зарядка

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