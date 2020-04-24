5 эффективных упражнений для подтянутой фигуры. Показывает Виталий Гурков

Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу, многократный чемпион мира по муай-тай:

Я вам покажу комплекс утренних упражнений на все основные группы мышц, которые помогут вам чувствовать себя бодро и подтянуто в процессе рабочего дня. Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк Первое упражнение – это будут у нас выпады, можно выполнять с небольшим отягощением. Лучше выполнить три подхода примерно по 20 раз, т. е. 10 раз на каждую ногу. Следить, чтобы колено не выходило за носок передней ноги.

После каждого подхода можно присесть в положении, называемом стойкой «киба-дачи»: бедра должны быть параллельны полу, спина прямая. Зафиксироваться в таком положении на минутку. Это поможет вам укрепить ваши коленные суставы и мышцы бедра. Следующее простое упражнение называется в простонародье «лягушка», а именно это упор-присев, упор-лежа. Можно сделать три подхода по 10-15 раз. Переключаемся на отжимания. Также три подхода, раз по 20. Куда же без мышц пресса?! Для этого мы укладываемся, одна нога у нас выпрямлена, лежит свободно, рука ладонью вниз к ножке, вдоль туловища, вторая рука – ладонью вверх над головой. Выполняем 20 укладываний на одну сторону и 20 на другую.