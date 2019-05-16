Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении». И вот, что с ними теперь

В финале «Евровидения» в 2015 году прозвучал один из самых трогательных номеров конкурса. Песню «Goodbye To Yesterday» исполнил дуэт из Эстонии – Элина Борн и Стиг Ряста. Номер был настолько искренним, что в конце песни Элина даже расплакалась. Видео смотрите здесь. Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019» (читать далее).

Скриншот из видео

Душевное исполнение помогло артистам попасть в топ-10: в финале дуэт занял 7 место. Стиг и Элина познакомились в интернете. Он увидел, как девушка пела песню Кристины Агилеры. Стиг отметил, что «был полностью очарован ее музыкальностью».

Скриншот из видео

Элина была в школе, когда сообщение от известного композитора пришло ей в соцсетях. «Честно говоря, я начала плакать. Мне потребовалось несколько дней, чтобы набраться смелости и ответить». Сам Стиг Ряста редко поет. Обычно он пишет песни для других артистов или для группы, где играет на гитаре. Он один из самых популярных авторов песен в Эстонии.

Фото: instagram.com/stigrasta

Сейчас Элина Борн и Стиг Ряста не поют вместе. Элина занимается своей сольной карьерой и записывает новые композиции.

Фото: instagram.com/elinaborn