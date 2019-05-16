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Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении». И вот, что с ними теперь

16 мая 2019 10:38
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В финале «Евровидения» в 2015 году прозвучал один из самых трогательных номеров конкурса. Песню «Goodbye To Yesterday» исполнил дуэт из Эстонии – Элина Борн и Стиг Ряста.

Номер был настолько искренним, что в конце песни Элина даже расплакалась. Видео смотрите здесь

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Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении». И вот, что с ними теперь-1

Скриншот из видео

Душевное исполнение помогло артистам попасть в топ-10: в финале дуэт занял 7 место.  

Стиг и Элина познакомились в интернете. Он увидел, как девушка пела песню Кристины Агилеры. Стиг отметил, что «был полностью очарован ее музыкальностью».   

Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении». И вот, что с ними теперь-4

Скриншот из видео

Элина была в школе, когда сообщение от известного композитора пришло ей в соцсетях. «Честно говоря, я начала плакать. Мне потребовалось несколько дней, чтобы набраться смелости и ответить».  

Сам Стиг Ряста редко поет. Обычно он пишет песни для других артистов или для группы, где  играет на гитаре. Он один из самых популярных авторов песен в Эстонии.   

Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении». И вот, что с ними теперь-7

Фото: instagram.com/stigrasta

Сейчас Элина Борн и Стиг Ряста не поют вместе. Элина занимается своей сольной карьерой и записывает новые композиции.  

Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении». И вот, что с ними теперь-10

Фото: instagram.com/elinaborn

Стиг Ряста продолжает писать музыку. Он является одним из авторов песни «Storm» для представителя Эстонии на «Евровидении-2019» Виктора Крона. Певец уже выступил в первом полуфинале и смог набрать нужное количество голосов для выхода в финал. Стиг Ряста – семьянин. В 2018 году он стал отцом во второй раз.   

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Фотофакт

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