Выявлена накрутка голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»

Как сообщает РИА Новости, имела место массированная автоматизированная отправка СМС в пользу номера 7, под которым выступала Микелла. Отмечается, что часть кода, который был написан для автоматической отправки сообщений, попала в текст СМС.

Всего было отправлено около 8 тысяч сообщений с 300 телефонных номеров. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф.

Во время изучения аналитики результаты голосования были разделены по регионам. В одном из них произошёл всплеск активности сразу после начала голосования. Официальная информация о голосовании регионов не разглашается.

Проверка продолжается, она завершится до конца мая.

Что касается результатов финала, Первый канал решил их аннулировать.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Голос.Дети» победила дочь Алсу, девочка набрала 56,5% голосов.