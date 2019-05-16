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Выявлена накрутка голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»

16 мая 2019 12:19
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Новости России. Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети».  

Как сообщает РИА Новости, имела место массированная автоматизированная отправка СМС в пользу номера 7, под которым выступала Микелла. Отмечается, что часть кода, который был написан для автоматической отправки сообщений, попала в текст СМС.  

Выявлена накрутка голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»-1

Фото: instagram.com/alsou_a  

Всего было отправлено около 8 тысяч сообщений с 300 телефонных номеров. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф.  

Во время изучения аналитики результаты голосования были разделены по регионам. В одном из них произошёл всплеск активности сразу после начала голосования. Официальная информация о голосовании регионов не разглашается.  

Проверка продолжается, она завершится до конца мая.  

Что касается результатов финала, Первый канал решил их аннулировать.  

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Голос.Дети» победила дочь Алсу, девочка набрала 56,5% голосов. 

Зрители выразили сомнение в честности результатов голосования – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Алсу # Микелла Абрамова

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