Выявлена накрутка голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»

Новости России. Group-IB выявила накрутку голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети».
Как сообщает РИА Новости, имела место массированная автоматизированная отправка СМС в пользу номера 7, под которым выступала Микелла. Отмечается, что часть кода, который был написан для автоматической отправки сообщений, попала в текст СМС.
Фото: instagram.com/alsou_a
Всего было отправлено около 8 тысяч сообщений с 300 телефонных номеров. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф.
Во время изучения аналитики результаты голосования были разделены по регионам. В одном из них произошёл всплеск активности сразу после начала голосования. Официальная информация о голосовании регионов не разглашается.
Проверка продолжается, она завершится до конца мая.
Что касается результатов финала, Первый канал решил их аннулировать.
Ранее сообщалось, что в конкурсе «Голос.Дети» победила дочь Алсу, девочка набрала 56,5% голосов.
Зрители выразили сомнение в честности результатов голосования – здесь подробнее.