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Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос

16 мая 2019 11:49
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Новости Великобритании. 11-летний и 12-летний братья из британского города Уэст-Бриджфорда месяц назад подстриглись впервые в жизни.  

Как сообщает Daily Mail, с детства Дженсен Аллен и его брат Купер получили прозвище «злотавласки», причиной тому были их длинные светлые волосы. В семье мальчиков у всех длинные волосы: у мамы, папы и двух сестёр.  

Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос-1

Фото: Caters News Agency  

По словам мамы Дженсена и Купера, она никогда не планировала стричь волосы сыновьям. Женщина обожала волосы ребят и считала, что они выделяют мальчишек из толпы.  

Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос-4

Фото: Caters News Agency  

В школе братьев не дразнили. При знакомстве у ребят спрашивали, почему они растят волосы, ведь так делают только девочки. Но потом все в их кругу общения привыкли.  

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Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос-7

Фото: Caters News Agency  

Примерно полгода назад мальчики захотели изменить стиль и подстричься. Их мама была огорчена и попросила сыновей хорошенько подумать, поскольку отращивать волосы – дело небыстрое. Однако братья были настроены серьёзно и через пять месяцев уговоров получили разрешение.  

Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос-10

Фото: Caters News Agency  

В итоге длина отрезанных волос составила почти 74 сантиметра у Дженсена и 63,5 сантиметра у Купера. Мальчики отдали свои волосы в благотворительную организацию Little Princess Trust, которая делает парики для детей и взрослых до 24 лет, потерявших волосы из-за химиотерапии.  

Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос-13

Фото: Caters News Agency  

Теперь братья привыкают к короткой стрижке. Им нравится, только вот теперь приходится укладывать непослушные волосы, которые раньше собирались в хвост.  

Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос-16

Фото: Caters News Agency  

Мама осталась довольна результатом стрижки Дженсена и Купера, заметив, что ребята стали выглядеть старше.  

Недавно мы рассказывали о смешном случае, связанном с волосами. 

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# Дети # калейдоскоп # Дженсен Аллен # Купер Аллен

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