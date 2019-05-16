Постриглись впервые в жизни. 11-летний и 12-летний братья состригли более 130 см волос

Новости Великобритании. 11-летний и 12-летний братья из британского города Уэст-Бриджфорда месяц назад подстриглись впервые в жизни. Как сообщает Daily Mail, с детства Дженсен Аллен и его брат Купер получили прозвище «злотавласки», причиной тому были их длинные светлые волосы. В семье мальчиков у всех длинные волосы: у мамы, папы и двух сестёр.

Фото: Caters News Agency

По словам мамы Дженсена и Купера, она никогда не планировала стричь волосы сыновьям. Женщина обожала волосы ребят и считала, что они выделяют мальчишек из толпы.

Фото: Caters News Agency

В школе братьев не дразнили. При знакомстве у ребят спрашивали, почему они растят волосы, ведь так делают только девочки. Но потом все в их кругу общения привыкли. Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос

Фото: Caters News Agency

Примерно полгода назад мальчики захотели изменить стиль и подстричься. Их мама была огорчена и попросила сыновей хорошенько подумать, поскольку отращивать волосы – дело небыстрое. Однако братья были настроены серьёзно и через пять месяцев уговоров получили разрешение.

Фото: Caters News Agency

В итоге длина отрезанных волос составила почти 74 сантиметра у Дженсена и 63,5 сантиметра у Купера. Мальчики отдали свои волосы в благотворительную организацию Little Princess Trust, которая делает парики для детей и взрослых до 24 лет, потерявших волосы из-за химиотерапии.

Фото: Caters News Agency

Теперь братья привыкают к короткой стрижке. Им нравится, только вот теперь приходится укладывать непослушные волосы, которые раньше собирались в хвост.

Фото: Caters News Agency