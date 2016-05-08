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Счастливчик: рекордный джекпот сорвал житель Нью-Джерси

08 мая 2016 16:45
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Новости США. Билет-победитель лотереи Powerball с рекордным джекпотом в 429,6 миллиона долларов был куплен в штате Нью-Джерси.

Счастливчик пока не обратился за деньгами.

Шанс угадать выигрышную комбинацию составлял один к 292 миллионам.

Как пишет американская пресса, это девятый по величине лотерейный выигрыш в истории США.

Напомним, в январе в Соединенных Штатах разыграли рекордный для страны джекпот в 1,5 миллиарда долларов.

Кругленькую сумму, как выяснилось, разделили на троих (подробнее здесь). 

# калейдоскоп # Деньги

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