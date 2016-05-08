Мадонна, Ким Кардашьян и Канье Уэст станцевали под песни Лепса, Ваенги и Эдиты Пьехи

Самым громким событием в мире моды на уходящей неделе стал The Met Gala. Бал традиционно устраивает главный редактор журнала Vouge Анна Винтур. Она предусмотрела каждую деталь: закуски, список гостей, список того, в чем эти гости придут (чтобы в случае непредвиденного наложить вето на наряд), а также график прибытия приглашенных.

Почему на красной дорожке Met Gala не бывает неудачных выходов? Здесь подробности.

Всю неделю в социальных сетях критиковали наряды гостей. А несколько дней назад появился новый повод для обсуждений: танцы звезд первой величины под композиции российских исполнителей.