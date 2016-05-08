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Мадонна, Ким Кардашьян и Канье Уэст станцевали под песни Лепса, Ваенги и Эдиты Пьехи

08 мая 2016 12:10
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Самым громким событием в мире моды на уходящей неделе стал The Met Gala. Бал традиционно устраивает главный редактор журнала Vouge Анна Винтур. Она предусмотрела каждую деталь: закуски, список гостей, список того, в чем эти гости придут (чтобы в случае непредвиденного наложить вето на наряд), а также график прибытия приглашенных. 

Почему на красной дорожке Met Gala не бывает неудачных выходов? Здесь подробности.

Всю неделю в социальных сетях критиковали наряды гостей. А несколько дней назад появился новый повод для обсуждений: танцы звезд первой величины под композиции российских исполнителей.

Мадонна, Ким Кардашьян и Канье Уэст станцевали под песни Лепса, Ваенги и Эдиты Пьехи-1

Стилист Вадим Галаганов переозвучил ролики, снятые канадским режиссёром Гордоном фон Штайнером. Эксперт моды посчитал, что видео, снятое канадцем, недостаточно трогательное и представил подписчикам в социальных сетях свое видение происходящего.


Ким Кардашьян и Канье Уэст на MET Gala 2016

Вадим Галаганов:
Когда тебе скучно, что делать? Взять видео, как танцует @tomford, наложить музыку – и вот результат.

Мадонна, Ким Кардашьян и Канье Уэст станцевали под песни Лепса, Ваенги и Эдиты Пьехи-3

Так, на странице Вадима Галаганова в сети Instagram (смотрите здесь) размещены видео, где Ким Кардашьян с супругом Канье Уэстом танцуют под композицию Григория Лепса и Ирины Аллегровой «Я тебе не верю», дизайнер Альбер Эльбаз двигается в такт «Замечательного соседа» в исполнении Эдиты Пьехи. Завершает хит-парад Мадонна.


Мадонна шокировала поклонников откровенным нарядом на MET Gala 2016

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Вадим Галаганов

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