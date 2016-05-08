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Поклонники ликуют: Джанет Джексон впервые станет мамой в 50 лет

08 мая 2016 13:51
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Новости США. На неделе западные издания сообщили о первой беременности сестры Майкла Джексона, певицы Джанет Джексон. 

«Джанет чувствует себя хорошо. Они с Виссамом с нетерпением ждут, когда станут родителями», – сообщил инсайдер сайту Radar Online.

16 мая Джанет отпразднует юбилей, стало быть, впервые матерью она станет в 50.

Поклонники ликуют: Джанет Джексон впервые станет мамой в 50 лет-1


Джанет Джексон с супругом. Источник фото: instagram.com/janetjackson/

Поклонники ликуют: Джанет Джексон впервые станет мамой в 50 лет-3

Сама певица эту информацию пока никак не комментирует. Поклонники Джанет рассчитывают, что новость не окажется очередным слухом, и с нетерпением ждут появления малыша на свет.

К слову, в апреле Джексон отложила концертный тур на неопределенное время и объяснила это намерением заняться «планированием семьи». С 2012 года она состоит в браке с Виссамом Аль Маной, миллиардером из Катара.


Источник фото: instagram.com/janetjackson/

Джанет Джексон:
Я и мой муж планируем нашу семью, поэтому я вынуждена отложить тур. Пожалуйста, если можете, постарайтесь понять, насколько это важно для нас. Врачи предписали мне отдых. Я возобновлю тур как только смогу.

Напомним, месяц назад мир потрясла история жительницы Великобритании. В 55 лет женщина родила тройню. Шэрон Каттс совсем не смущает то, что ее называют самой пожилой матерью тройняшек в Соединенном Королевстве. Здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Дети и родители # Джанет Джексон

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