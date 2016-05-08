Поклонники ликуют: Джанет Джексон впервые станет мамой в 50 лет

Сама певица эту информацию пока никак не комментирует. Поклонники Джанет рассчитывают, что новость не окажется очередным слухом, и с нетерпением ждут появления малыша на свет.



К слову, в апреле Джексон отложила концертный тур на неопределенное время и объяснила это намерением заняться «планированием семьи». С 2012 года она состоит в браке с Виссамом Аль Маной, миллиардером из Катара.





Источник фото: instagram.com/janetjackson/



Джанет Джексон:

Я и мой муж планируем нашу семью, поэтому я вынуждена отложить тур. Пожалуйста, если можете, постарайтесь понять, насколько это важно для нас. Врачи предписали мне отдых. Я возобновлю тур как только смогу.



Напомним, месяц назад мир потрясла история жительницы Великобритании. В 55 лет женщина родила тройню. Шэрон Каттс совсем не смущает то, что ее называют самой пожилой матерью тройняшек в Соединенном Королевстве. Здесь подробнее.