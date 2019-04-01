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«До слез! Как же я соскучился». Именинника Сергея Лазарева умилили слова 5-летнего сына

01 апреля 2019 11:47
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Новости России. Певец Сергей Лазарев показал трогательное видеопоздравление от сына в день своего рождения. Артисту исполнилось 36 лет.     

Это не шутка, первого апреля Лазарев отмечает день рождения. Поздравления приходят со всего мира, многие звезды поздравляют певца с праздником. Однако особенно выделяется одно поздравление – от 5-летнего сына Никиты.  

«До слез! Как же я соскучился». Именинника Сергея Лазарева умилили слова 5-летнего сына -1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев:  
Поздравления приходят со всего мира... Всем большое спасибо. Но это поздравление сегодня утром я увидел самое первое! И оно вне конкуренции, как всегда! От моего сынули!! До слез! Как же я соскучился! Самое сложное в гастролях сейчас – разлука с сыном! Но уже завтра его сильно обниму!!! Спасибо всем за поздравления! Сегодня очень плотный промо день и выступление в Греции, но по возможности попытаюсь все увидеть и ответить.  

На видео Никита в белой рубашке и бабочке читает папе стихи. «В мире ты такой один, ну а я – твой славный сын», – декламирует мальчик. Ролик посмотрели почти полмиллиона раз.  

«До слез! Как же я соскучился». Именинника Сергея Лазарева умилили слова 5-летнего сына -4

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что такие слова – это лучший подарок для любого отца.  

Как же ты быстро растешь. Сергей Лазарев показал трогательные фото 5-летнего сына (читать далее).  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Фотофакт

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