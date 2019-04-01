«До слез! Как же я соскучился». Именинника Сергея Лазарева умилили слова 5-летнего сына

Это не шутка, первого апреля Лазарев отмечает день рождения. Поздравления приходят со всего мира, многие звезды поздравляют певца с праздником. Однако особенно выделяется одно поздравление – от 5-летнего сына Никиты.

Сергей Лазарев:

Поздравления приходят со всего мира... Всем большое спасибо. Но это поздравление сегодня утром я увидел самое первое! И оно вне конкуренции, как всегда! От моего сынули!! До слез! Как же я соскучился! Самое сложное в гастролях сейчас – разлука с сыном! Но уже завтра его сильно обниму!!! Спасибо всем за поздравления! Сегодня очень плотный промо день и выступление в Греции, но по возможности попытаюсь все увидеть и ответить.

На видео Никита в белой рубашке и бабочке читает папе стихи. «В мире ты такой один, ну а я – твой славный сын», – декламирует мальчик. Ролик посмотрели почти полмиллиона раз.