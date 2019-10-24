«Фильтров нет и не будет». Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с Андреем Кончаловским

Телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с мужем. Пара сделала нежные селфи в Риме. В кадре Андрей Кончаловский целует супругу в лоб.

Юлия Высоцкая подписала фото пожеланием доброго утра и оставила несколько забавных хештегов: «дайте кофе», «фильтров нет и не будет» и «погнали».

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Поклонников восхитила нежность супругов. Фанаты оставили множество добрых слов и пожеланий. Под фото оставила комментарий российская оперная певица Хибла Герзмава. Она написала, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский – ее любимая пара, по которой она очень скучает.