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«Фильтров нет и не будет». Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с Андреем Кончаловским

24 октября 2019 07:49
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Новости России. Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками новыми фотографиями.

Телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с мужем. Пара сделала нежные селфи в Риме. В кадре Андрей Кончаловский целует супругу в лоб.

«Фильтров нет и не будет». Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с Андреем Кончаловским-1

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая подписала фото пожеланием доброго утра и оставила несколько забавных хештегов: «дайте кофе», «фильтров нет и не будет» и «погнали».

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

«Фильтров нет и не будет». Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с Андреем Кончаловским-3

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Поклонников восхитила нежность супругов. Фанаты оставили множество добрых слов и пожеланий. Под фото оставила комментарий российская оперная певица Хибла Герзмава. Она написала, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский – ее любимая пара, по которой она очень скучает.

Фотоисторию отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского можно увидеть здесь.

# Звезды

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