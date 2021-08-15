«Счастье». Актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова стала мамой

Новости России. 26-летняя Елизавета Арзамасова и её 47-летний супруг Илья Авербух стали родителями. Об этом они написали на своих страницах в Instagram.

Пол ребёнка пара пока не сообщила, однако ранее один из друзей супругов рассказал, что они ждут мальчика. Для Арзамасовой это первый ребёнок, а у Авербуха есть сын Мартин, родившийся в 2004 году.