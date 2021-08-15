«Счастье». Актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова стала мамой

Новости России. 26-летняя Елизавета Арзамасова и её 47-летний супруг Илья Авербух стали родителями. Об этом они написали на своих страницах в Instagram.
Пол ребёнка пара пока не сообщила, однако ранее один из друзей супругов рассказал, что они ждут мальчика. Для Арзамасовой это первый ребёнок, а у Авербуха есть сын Мартин, родившийся в 2004 году.
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Напомним, о своём романе актриса и фигурист рассказали в сентябре 2020 года, а в декабре пара вступила в брак. В апреле 2021 года супруги поделились с поклонниками радостной новостью, что скоро в семье будет пополнение.
Кстати, известность Арзамасовой принесла роль вундеркинда Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Как изменились актёры сериала – смотрите здесь.