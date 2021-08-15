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«Счастье». Актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова стала мамой

15 августа 2021 08:13
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Новости России. 26-летняя Елизавета Арзамасова и её 47-летний супруг Илья Авербух стали родителями. Об этом они написали на своих страницах в Instagram.

Пол ребёнка пара пока не сообщила, однако ранее один из друзей супругов рассказал, что они ждут мальчика. Для Арзамасовой это первый ребёнок, а у Авербуха есть сын Мартин, родившийся в 2004 году.

«Счастье». Актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова стала мамой-1

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Напомним, о своём романе актриса и фигурист рассказали в сентябре 2020 года, а в декабре пара вступила в брак. В апреле 2021 года супруги поделились с поклонниками радостной новостью, что скоро в семье будет пополнение.

Кстати, известность Арзамасовой принесла роль вундеркинда Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Как изменились актёры сериала – смотрите здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Арзамасова # Лиза Арзамасова # Илья Авербух # Фотофакт

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