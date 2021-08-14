Парень потратил два года, чтобы стать похожим на Человека-паука. Теперь он может летать на паутине

Современные технологии поражают воображение. Есть люди, которые пытаются воссоздать щит Капитана Америки, а также экзоскелет Железного человека. Есть даже летающие прототипы. Автор YouTube-канала Built IRL Джей Ти является фанатом Человека-паука. Парень потратил два года, чтобы стать ближе к своему кумиру. И о том, как ему это удалось, молодой человек рассказал в новом ролике.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL

«Этот момент прямо сейчас – комбинация двух лет работы, когда я пытался доказать себе, что возможно летать как Человек-паук», – говорит юноша в начале видео.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL

В 2019 году Джей Ти попросил помощи у инженеров Hacksmith Industries, которые занимаются воплощением в реальность вымышленных идей из фильмов и игр. Однако первые результаты не удовлетворили парня. Тогда блогер решил сделать своим научным проектом для университета устройство Человека-паука, которое позволяет тому стрелять паутиной и перемещаться, цепляясь за здания. Преподаватели вуза одобрили предложение студента. Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL

Первым делом юноша сделал прочную конструкцию из верёвки и крючков. На паутину это не слишком похоже, но в целом функционально. Молодой человек отметил, что в идеале его «паутина» должна была прилипать к объектам, а не обкручиваться вокруг них, но это был наиболее удачный вариант из всех.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL

Далее надо было разработать механизм, который стрелял бы верёвкой. Одним из рабочих вариантов стала относительно громоздкая конструкция, состоявшая из множества деталей. Затем на парня нашло вдохновение, и он взял за основу простую металлическую трубу.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL

Это устройство, в котором кроме «паутины» есть жидкий пропан. После воспламенения он взрывается, в результате чего из трубы вылетает верёвка. Чтобы полетать в стиле Человека-паука, Джей Ти сделал сразу семь таких пусковых установок. Кстати, их потом можно перезаряжать.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL

Когда с технической частью работа была закончена, пришло время приступать к тренировкам. Студент пошёл тренироваться в батутный зал, чтобы не больно было падать. Спустя примерно неделю молодой человек наловчился цепляться за балки по два раза за один заход. В общем, минимальный план был выполнен.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Built IRL