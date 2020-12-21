Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

Новости России. 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и хореографа Илью Авербуха. На своих страницах в Instagram пара опубликовала ролик из загса. «Маршрут построен», – подписали видео супруги.

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Фанаты Арзамасовой и Авербуха поздравили их со счастливым событием, а также пожелали долгой семейной жизни в любви и понимании.

Фото: instagram.com/averbukhofficial

К поздравлениям присоединились Ольга Кузьмина, Дмитрий Соловьёв, Наталья Подольская, Валентина Рубцова, Анна Семенович и многие другие.

Фото: instagram.com/liza_arzamasova