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Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

21 декабря 2020 06:51
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Новости России. 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и хореографа Илью Авербуха. На своих страницах в Instagram пара опубликовала ролик из загса. 

«Маршрут построен», – подписали видео супруги. 

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха -1

Фото: instagram.com/liza_arzamasova 

Фанаты Арзамасовой и Авербуха поздравили их со счастливым событием, а также пожелали долгой семейной жизни в любви и понимании. 

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха -4

Фото: instagram.com/averbukhofficial 

К поздравлениям присоединились Ольга Кузьмина, Дмитрий Соловьёв, Наталья Подольская, Валентина Рубцова, Анна Семенович и многие другие. 

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха -7

Фото: instagram.com/liza_arzamasova 

Напомним, об отношениях Елизаветы и Ильи стало известно 7 июля. Некоторые поклонники Арзамасовой неоднозначно отнеслись к этой новости.

Актриса попросила фанатов уважать личное пространство других людей (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Лиза Арзамасова # Илья Авербух # Ольга Кузьмина # Дмитрий Соловьёв # Наталья Подольская # Валентина Рубцова # Анна Семенович # Фотофакт

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