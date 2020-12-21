Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

Новости России. 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и хореографа Илью Авербуха. На своих страницах в Instagram пара опубликовала ролик из загса.
«Маршрут построен», – подписали видео супруги.
Новости России. 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и хореографа Илью Авербуха. На своих страницах в Instagram пара опубликовала ролик из загса.
«Маршрут построен», – подписали видео супруги.
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Фанаты Арзамасовой и Авербуха поздравили их со счастливым событием, а также пожелали долгой семейной жизни в любви и понимании.
Фото: instagram.com/averbukhofficial
К поздравлениям присоединились Ольга Кузьмина, Дмитрий Соловьёв, Наталья Подольская, Валентина Рубцова, Анна Семенович и многие другие.
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Напомним, об отношениях Елизаветы и Ильи стало известно 7 июля. Некоторые поклонники Арзамасовой неоднозначно отнеслись к этой новости.
Актриса попросила фанатов уважать личное пространство других людей (здесь подробности).