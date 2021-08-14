Черепаха своими попытками бегства не даёт хозяину скучать. Но ещё больше людей позабавило её имя

Черепаха постоянно пытается спуститься по лестнице, и каждый раз её нужно останавливать. Но потом рептилия пробует вновь.

Пользователь Reddit под ником DefinitleyNot203Eels рассказал, что из-за регулярного желания питомца спуститься, в доме пришлось поставить перед лестницей ворота. Жильцам приходится непросто, ведь их довольно сложно открыть.