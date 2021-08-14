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Черепаха своими попытками бегства не даёт хозяину скучать. Но ещё больше людей позабавило её имя

14 августа 2021 16:00
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Черепаха постоянно пытается спуститься по лестнице, и каждый раз её нужно останавливать. Но потом рептилия пробует вновь.

Пользователь Reddit под ником DefinitleyNot203Eels рассказал, что из-за регулярного желания питомца спуститься, в доме пришлось поставить перед лестницей ворота. Жильцам приходится непросто, ведь их довольно сложно открыть.

Черепаха своими попытками бегства не даёт хозяину скучать. Но ещё больше людей позабавило её имя-1

Фото: reddit.com/user/DefinitleyNot203Eels

А вот черепаха не унывает. Она пытается протиснуться между прутьями. И даже не реагирует на команды: «Черепаха! Нет!» Однако больше всего пользователей соцсетей повеселило имя животного – Дженнифер Слопес.

Автор снимка добавил, что его питомец также отказывается сдаваться, если вместо суровых криков использовать вежливый вариант с «пожалуйста». А ещё Дженнифер любит яблочные пироги и пиццу.

Впрочем, черепаха явно доставляет хозяевам меньше хлопот, чем попугай. Один пернатый умудрился съесть 21 бриллиант – здесь подробности.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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