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Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения

05 марта 2020 13:09
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Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. Особенно, когда человек смотрит на себя в зеркало и понимает, что выглядит совсем не так, как хотелось бы. 

Проблема лишнего веса довольно распространена в современном обществе, поэтому люди стараются подбадривать друг друга в борьбе за стройное тело. Но все понимают, что выиграть эту борьбу весьма непросто. 

Мы собрали пять историй о людях, которым раньше не хватало мотивации взять себя в руки, но затем произошло событие, ставшее последней каплей. 

Дэвид Брейкер, 36 лет 

Как сообщает издание Daily Star, несколько лет назад вес мужчины дошёл до 203 кг. Дэвид играл в компьютерные игры по 14 часов в день. Спал он до полудня или даже дольше, затем просыпался, засиживался за играми и ложился спать за полночь. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-1

Фото: facebook.com/david.j.breaker 

Малоподвижный образ жизни способствовал набору лишнего веса. Вскоре у Брейкера стали появляться проблемы со здоровьем и суицидальные мысли. Когда мужчина сходил к врачу, то узнал, что если не возьмёт себя в руки, то до 35 лет дожить не сможет. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-4

Фото: facebook.com/david.j.breaker 

Дэвид испугался, начал питаться здоровой пищей, занялся спортом и перенёс операцию. Похудев на 114 кг, мужчина захотел помочь людям, столкнувшимся с такими проблемами. Теперь Брейкер ведёт курсы здорового образа жизни. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-7

Фото: facebook.com/david.j.breaker 

Фиона Уэст, 25 лет 

По информации Daily Record, шотландская медсестра Фиона Уэст достигла 210 кг. Девушка страдала от лишнего веса с самого детства. Она пробовала разные способы похудения, в том числе обращалась к диетологам. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-10

Фото: instagram.com/fifithefatty_sw 

Фионе врачи сообщили, что если ничего не изменится, то шансы пережить 30-летие у неё крайне низки. Несмотря на это, Уэст по-прежнему не могла заставить себя похудеть. Всё изменилось после поездки в парк развлечений. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-13

Фото: instagram.com/fifithefatty_sw 

Уэст не пустили на аттракционы, потому что с её весом это было небезопасно. Девушка рассердилась из-за испорченного отпуска и в течение двух следующих лет похудела на 100 кг. Фиона продолжает работать над собой и стремится к 80 кг. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-16

Фото: instagram.com/fifithefatty_sw 

Никола Уэллс, 41 год 

Согласно сведениям Daily Mirror, после 20 лет Никола пристрастилась к алкоголю. К 30 годам из-за этой пагубной привычки женщина потеряла всех друзей и работу. Поскольку дальше так продолжаться не могло, на протяжении года Уэллс боролась с собой и смогла отказаться от спиртного. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-19

Фото: PA REAL LIFE 

Однако на смену крепким напиткам пришла еда. К 35 годам женщина стала весить 140 кг. Николу это не тревожило, ведь у неё снова были друзья и работа. В какой-то момент женщина отправилась покататься на аттракционах. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-22

Фото: facebook.com/nicola.wells.3110 

В парке Уэллс попросили сесть на специальное кресло, чтобы проверить, застегнутся ли ремни. Нет, не застегнулись, поэтому к аттракционам женщину не допустили. Николе было так стыдно, что она пошла на операцию, а затем стала правильно питаться и заниматься спортом, похудев до 70 лет. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-25

Фото: PA REAL LIFE 

Люк Уизерс, 32 года 

По данным Daily Mail, в какой-то момент англичанин достиг 150 кг. Из-за этого у Люка появились трудности на работе – он едва помещался в вилочный погрузчик. Уизерс также осознавал, что на него не обращает внимания ни одна женщина. А Люку очень хотелось найти спутницу жизни. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-28

Фото: facebook.com/luke.withers2 

Мужчине было сложно возвращаться домой, поскольку приходилось подниматься на холм. В итоге у Уизерса началась депрессия. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-31

Фото: facebook.com/luke.withers2 

Пока Люк не знал, что делать, его брат похудел на 38 кг, вступив в группу худеющих людей. Тогда Уизер последовал его примеру. Мужчина пересмотрел своё питание, записался в тренажёрный зал и сбросил за год почти 70 кг. Теперь Люк уже несколько месяцев встречается с женщиной, и у него больше нет сложностей с погрузчиком. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-34

Фото: facebook.com/luke.withers2 

Александра Симонс, 32 года 

Как сообщает News.com.au, жительница австралийского штата Квинсленд набрала лишний вес после рождения сына. Симонс достигла 130 кг. Женщине было ужасно стыдно выходить из дома. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-37

Фото: instagram.com/sleevemyworld 

Александра начала смущаться даже своего голода, поэтому ела не в общественных местах, а в туалетах. Кроме того, пришлось забыть о бикини. Когда Симонс кормила малыша, она сравнивала себя с коровой. И тут женщина поняла, что дальше так нельзя. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-40

Фото: instagram.com/sleevemyworld 

Симонс перенесла операцию и приучила себя заниматься упражнениями. За три года австралийка похудела на 62 кг и теперь снова с удовольствием надевает купальники. 

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения-43

Фото: instagram.com/sleevemyworld 

Кстати, несколько месяцев назад мы показывали, как после похудения меняются мужчины (здесь подробнее).

А если вам интересно взглянуть на похудевших девушек, смотрите здесь

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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