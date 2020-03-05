Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения

Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. Особенно, когда человек смотрит на себя в зеркало и понимает, что выглядит совсем не так, как хотелось бы. Проблема лишнего веса довольно распространена в современном обществе, поэтому люди стараются подбадривать друг друга в борьбе за стройное тело. Но все понимают, что выиграть эту борьбу весьма непросто. Мы собрали пять историй о людях, которым раньше не хватало мотивации взять себя в руки, но затем произошло событие, ставшее последней каплей. Дэвид Брейкер, 36 лет Как сообщает издание Daily Star, несколько лет назад вес мужчины дошёл до 203 кг. Дэвид играл в компьютерные игры по 14 часов в день. Спал он до полудня или даже дольше, затем просыпался, засиживался за играми и ложился спать за полночь.

Фото: facebook.com/david.j.breaker

Малоподвижный образ жизни способствовал набору лишнего веса. Вскоре у Брейкера стали появляться проблемы со здоровьем и суицидальные мысли. Когда мужчина сходил к врачу, то узнал, что если не возьмёт себя в руки, то до 35 лет дожить не сможет.

Фото: facebook.com/david.j.breaker

Дэвид испугался, начал питаться здоровой пищей, занялся спортом и перенёс операцию. Похудев на 114 кг, мужчина захотел помочь людям, столкнувшимся с такими проблемами. Теперь Брейкер ведёт курсы здорового образа жизни.

Фото: facebook.com/david.j.breaker

Фиона Уэст, 25 лет По информации Daily Record, шотландская медсестра Фиона Уэст достигла 210 кг. Девушка страдала от лишнего веса с самого детства. Она пробовала разные способы похудения, в том числе обращалась к диетологам.

Фото: instagram.com/fifithefatty_sw

Фионе врачи сообщили, что если ничего не изменится, то шансы пережить 30-летие у неё крайне низки. Несмотря на это, Уэст по-прежнему не могла заставить себя похудеть. Всё изменилось после поездки в парк развлечений.

Фото: instagram.com/fifithefatty_sw

Уэст не пустили на аттракционы, потому что с её весом это было небезопасно. Девушка рассердилась из-за испорченного отпуска и в течение двух следующих лет похудела на 100 кг. Фиона продолжает работать над собой и стремится к 80 кг.

Фото: instagram.com/fifithefatty_sw

Никола Уэллс, 41 год Согласно сведениям Daily Mirror, после 20 лет Никола пристрастилась к алкоголю. К 30 годам из-за этой пагубной привычки женщина потеряла всех друзей и работу. Поскольку дальше так продолжаться не могло, на протяжении года Уэллс боролась с собой и смогла отказаться от спиртного.

Фото: PA REAL LIFE

Однако на смену крепким напиткам пришла еда. К 35 годам женщина стала весить 140 кг. Николу это не тревожило, ведь у неё снова были друзья и работа. В какой-то момент женщина отправилась покататься на аттракционах.

Фото: facebook.com/nicola.wells.3110

В парке Уэллс попросили сесть на специальное кресло, чтобы проверить, застегнутся ли ремни. Нет, не застегнулись, поэтому к аттракционам женщину не допустили. Николе было так стыдно, что она пошла на операцию, а затем стала правильно питаться и заниматься спортом, похудев до 70 лет.

Фото: PA REAL LIFE

Люк Уизерс, 32 года По данным Daily Mail, в какой-то момент англичанин достиг 150 кг. Из-за этого у Люка появились трудности на работе – он едва помещался в вилочный погрузчик. Уизерс также осознавал, что на него не обращает внимания ни одна женщина. А Люку очень хотелось найти спутницу жизни.

Фото: facebook.com/luke.withers2

Мужчине было сложно возвращаться домой, поскольку приходилось подниматься на холм. В итоге у Уизерса началась депрессия.

Фото: facebook.com/luke.withers2

Пока Люк не знал, что делать, его брат похудел на 38 кг, вступив в группу худеющих людей. Тогда Уизер последовал его примеру. Мужчина пересмотрел своё питание, записался в тренажёрный зал и сбросил за год почти 70 кг. Теперь Люк уже несколько месяцев встречается с женщиной, и у него больше нет сложностей с погрузчиком.

Фото: facebook.com/luke.withers2

Александра Симонс, 32 года Как сообщает News.com.au, жительница австралийского штата Квинсленд набрала лишний вес после рождения сына. Симонс достигла 130 кг. Женщине было ужасно стыдно выходить из дома.

Фото: instagram.com/sleevemyworld

Александра начала смущаться даже своего голода, поэтому ела не в общественных местах, а в туалетах. Кроме того, пришлось забыть о бикини. Когда Симонс кормила малыша, она сравнивала себя с коровой. И тут женщина поняла, что дальше так нельзя.

Фото: instagram.com/sleevemyworld

Симонс перенесла операцию и приучила себя заниматься упражнениями. За три года австралийка похудела на 62 кг и теперь снова с удовольствием надевает купальники.

Фото: instagram.com/sleevemyworld