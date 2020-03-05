Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения
Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. Особенно, когда человек смотрит на себя в зеркало и понимает, что выглядит совсем не так, как хотелось бы.
Проблема лишнего веса довольно распространена в современном обществе, поэтому люди стараются подбадривать друг друга в борьбе за стройное тело. Но все понимают, что выиграть эту борьбу весьма непросто.
Мы собрали пять историй о людях, которым раньше не хватало мотивации взять себя в руки, но затем произошло событие, ставшее последней каплей.
Дэвид Брейкер, 36 лет
Как сообщает издание Daily Star, несколько лет назад вес мужчины дошёл до 203 кг. Дэвид играл в компьютерные игры по 14 часов в день. Спал он до полудня или даже дольше, затем просыпался, засиживался за играми и ложился спать за полночь.
Фото: facebook.com/david.j.breaker
Малоподвижный образ жизни способствовал набору лишнего веса. Вскоре у Брейкера стали появляться проблемы со здоровьем и суицидальные мысли. Когда мужчина сходил к врачу, то узнал, что если не возьмёт себя в руки, то до 35 лет дожить не сможет.
Фото: facebook.com/david.j.breaker
Дэвид испугался, начал питаться здоровой пищей, занялся спортом и перенёс операцию. Похудев на 114 кг, мужчина захотел помочь людям, столкнувшимся с такими проблемами. Теперь Брейкер ведёт курсы здорового образа жизни.
Фото: facebook.com/david.j.breaker
Фиона Уэст, 25 лет
По информации Daily Record, шотландская медсестра Фиона Уэст достигла 210 кг. Девушка страдала от лишнего веса с самого детства. Она пробовала разные способы похудения, в том числе обращалась к диетологам.
Фото: instagram.com/fifithefatty_sw
Фионе врачи сообщили, что если ничего не изменится, то шансы пережить 30-летие у неё крайне низки. Несмотря на это, Уэст по-прежнему не могла заставить себя похудеть. Всё изменилось после поездки в парк развлечений.
Фото: instagram.com/fifithefatty_sw
Уэст не пустили на аттракционы, потому что с её весом это было небезопасно. Девушка рассердилась из-за испорченного отпуска и в течение двух следующих лет похудела на 100 кг. Фиона продолжает работать над собой и стремится к 80 кг.
Фото: instagram.com/fifithefatty_sw
Никола Уэллс, 41 год
Согласно сведениям Daily Mirror, после 20 лет Никола пристрастилась к алкоголю. К 30 годам из-за этой пагубной привычки женщина потеряла всех друзей и работу. Поскольку дальше так продолжаться не могло, на протяжении года Уэллс боролась с собой и смогла отказаться от спиртного.
Однако на смену крепким напиткам пришла еда. К 35 годам женщина стала весить 140 кг. Николу это не тревожило, ведь у неё снова были друзья и работа. В какой-то момент женщина отправилась покататься на аттракционах.
Фото: facebook.com/nicola.wells.3110
В парке Уэллс попросили сесть на специальное кресло, чтобы проверить, застегнутся ли ремни. Нет, не застегнулись, поэтому к аттракционам женщину не допустили. Николе было так стыдно, что она пошла на операцию, а затем стала правильно питаться и заниматься спортом, похудев до 70 лет.
Люк Уизерс, 32 года
По данным Daily Mail, в какой-то момент англичанин достиг 150 кг. Из-за этого у Люка появились трудности на работе – он едва помещался в вилочный погрузчик. Уизерс также осознавал, что на него не обращает внимания ни одна женщина. А Люку очень хотелось найти спутницу жизни.
Фото: facebook.com/luke.withers2
Мужчине было сложно возвращаться домой, поскольку приходилось подниматься на холм. В итоге у Уизерса началась депрессия.
Фото: facebook.com/luke.withers2
Пока Люк не знал, что делать, его брат похудел на 38 кг, вступив в группу худеющих людей. Тогда Уизер последовал его примеру. Мужчина пересмотрел своё питание, записался в тренажёрный зал и сбросил за год почти 70 кг. Теперь Люк уже несколько месяцев встречается с женщиной, и у него больше нет сложностей с погрузчиком.
Фото: facebook.com/luke.withers2
Александра Симонс, 32 года
Как сообщает News.com.au, жительница австралийского штата Квинсленд набрала лишний вес после рождения сына. Симонс достигла 130 кг. Женщине было ужасно стыдно выходить из дома.
Фото: instagram.com/sleevemyworld
Александра начала смущаться даже своего голода, поэтому ела не в общественных местах, а в туалетах. Кроме того, пришлось забыть о бикини. Когда Симонс кормила малыша, она сравнивала себя с коровой. И тут женщина поняла, что дальше так нельзя.
Фото: instagram.com/sleevemyworld
Симонс перенесла операцию и приучила себя заниматься упражнениями. За три года австралийка похудела на 62 кг и теперь снова с удовольствием надевает купальники.
Фото: instagram.com/sleevemyworld
Кстати, несколько месяцев назад мы показывали, как после похудения меняются мужчины (здесь подробнее).
А если вам интересно взглянуть на похудевших девушек, смотрите здесь.