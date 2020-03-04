Мейер Лански. Как «Малыш» из Гродно сколотил в Америке огромное состояние, оставшись живым и на свободе

Обычно мы гордимся земляками, которые уехали когда-то за границу и вышли там в люди – стали на весь мир знаменитыми учеными, артистами, моделями. А вот с этим мужичком даже не знаю, как быть. Давайте вместе подумаем, как к таким относиться.

Мейер Лански в 1911 году уехал с родителями из Гродно в Нью-Йорк. Было ему 9 лет. Тогда многие рванули за океан искать лучшую долю. Ох, и несладко пришлось еврейскому мальчику в бедных бруклинских кварталах первое время. Здесь вовсю орудовали пацанские шайки итальянцев, ирландцев. Мейер был мелкий, к нему приклеилась кличка «Малыш». Его легко было обидеть: побить, отнять мелочь. Никто из обидчиков и не подозревал, как этот новенький хитер, коварен и силен духом. Благодаря этим качествам Малыш вскоре стал лидером среди своих: нашлись два землячка – Яша Гузик из Минска и Луис Лепке из Украины. Все трое как сдружились в детстве, так и пошли по жизни. Возможно, судьба нашего героя сложилась бы как-то иначе, если бы не школьное знакомство с итальянским парнем Сальваторе Лучано. Этот «макаронник» был старше Мейера лет на пять, крепче и выше ростом, издевался над ним и оскорблял, пока однажды у того не лопнуло терпение. Малыш сбил итальянца камнем с ног и публично, на глазах у всей школы, не по-детски отомстил за всё. Тут уж нашего зауважали.

Кто из вас по фильмам или книгам хоть немного знает об итальянской мафии в Америке, тот обязательно вспомнит Лаки («Счастливчика»). Это и есть Сальваторе Лучано – враг юности Мейера Лански, ставший впоследствии его другом и соратником. А Вито Карлеоне, Аль Капоне, Багси Сигел? Эти «уважаемые люди» по жизни также были близки с Малышом. Впрочем, о нашем земляке из Гродно тоже снимут и напишут немало, но мировая слава придет к нему позже. А пока Малыш пытается заработать денег и уличный авторитет. Поскольку у него хорошо варит голова, он всерьез изучает искусство карточной игры, начинает играть и на этом поднимается. Он открывает парочку игорных клубов, потом даже казино. Позже названная выше компания создаст целую империю развлечений – казино, шикарные отели и рестораны, бордели и салоны красоты. Они застроят Лас-Вегас, Майами, развернут сеть заведений на Кубе и Багамах. На всём этом, понятное дело, товарищи заработали баснословные состояния. Была в их компании одна восхитительная женщина – Вирджиния Хилл. Так вот: первое элитное казино в Лас-Вегасе они назвали «Фламинго» – в честь длинных и стройных ножек Вирджинии. Как видим, мужики были ещё и романтиками.

Вирджиния Хилл. Бедная красотка, которая научилась вертеть мужиками и стала королевой мафии

Откуда же столько денег? Их сейфы наполнило бутлегерство. Американский «сухой закон» многим шустрым ребятам дал дорогу к богатству, славе и власти. Разве мог Мейер Лански не использовать этот исторический шанс?! Он, по сути, стал идеологом этого бизнеса. Закон не запрещал оборот спирта в медицинских целях. Американцы не догадались, а наш земляк сообразил: они в промышленных масштабах закупали на заводах спирт, опытные химики разбавляли его водой и дорогим виски. Готовый товар поставлялся в подконтрольные магазины, бары и рестораны. Все занятые были в доле. Лански, как самый умный, управлял финансами, и он платил не только исполнителям, но и полиции, и таможне. А помните эпизод из фильма «Однажды в Америке»? Контрабандисты по озеру Онтарио перевозят в Штаты партии алкоголя. К ящикам привязывают шары с воздухом и мешочки с солью. Как только появляются катера береговой охраны, всё выбрасывают за борт. Проверка – ничего нет. Спустя несколько часов жулики возвращаются на место сброса, где плавают их ящики. Финт в том, что соль в воде растворяется, и шары вытаскивают груз на поверхность. Правда или нет, но утверждают, будто этот хитрый ход тоже придумал наш Мейер Лански.

Был он человеком щедрым. Много помогал нуждающимся, спонсировал становление Израиля и его вооруженных сил. Кто знает, может, и здесь он смотрел вперед. Ведь жить в США спокойно уже не получалось: слишком большая пришла к нему криминальная известность. ФБР и пресса не давали покоя. В 1970-м Лански из-за угрозы ареста уезжает в страну, которой щедро помогал. Но американцы надавили на израильское правительство, и 68-летнему финансовому гению пришлось вылететь в Парагвай – другие государства не захотели его принять. Его бы и на малую родину, в Беларусь не пустили. Но он и не просился. Беглеца перехватили в аэропорту и отправили в зал суда. Фемида обвиняла его в неуплате налогов, однако, не доказав, оправдала. В качестве подстраховки суд лишил старика права на выезд за границу. А как хотел встретить последний день в Израиле! Ну, не срослось. Лански поселился на своем ранчо, гулял с собакой, писал книгу. За полвека трудового стажа фактов хватало. Любил встречать там детей. Сын Павел стал офицером и преподавателем Военной академии. Его, как папу, в детстве на улице не обижали. Дочь Сандра окончила университет и вышла замуж за бизнесмена. Умер Мейер Лански в 1983 году тихо и мирно. Потому что, будучи одним из боссов мафии, сумел прожить жизнь без крови на руках.

Таким он был человеком, этот наш земляк из Гродно. Какие чувства вызывает его биография? Презрение? Он же преступник. Гордость за умного предприимчивого соотечественника? Тут, согласитесь, такой случай, когда каждый должен решить сам.

Ваш В.Д.