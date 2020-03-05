Ребёнок улыбнулся во время УЗИ. Женщина расплакалась от счастья

Женщина расплакалась, когда увидела результаты УЗИ. Это были слёзы счастья.

Пользовательница Reddit под ником Tibbersbear рассказала, что её предыдущая беременность закончилась неудачно, поскольку у девочки была серьёзная генетическая аномалия (Синдром лиссэнцефалии Миллера – Дикера).

Не так давно женщина забеременела вновь. Хотя прогнозы врачей были обнадёживающими, Tibbersbear очень волновалась. На днях она сделала УЗИ и увидела, что ребёнок улыбается.

«Я уже так люблю его, я плакала, когда увидела это. Не могу дождаться нашей встречи», – написала Tibbersbear.

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