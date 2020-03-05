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Ребёнок улыбнулся во время УЗИ. Женщина расплакалась от счастья

05 марта 2020 08:45
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Женщина расплакалась, когда увидела результаты УЗИ. Это были слёзы счастья. 

Пользовательница Reddit под ником Tibbersbear рассказала, что её предыдущая беременность закончилась неудачно, поскольку у девочки была серьёзная генетическая аномалия (Синдром лиссэнцефалии Миллера – Дикера).    

Не так давно женщина забеременела вновь. Хотя прогнозы врачей были обнадёживающими, Tibbersbear очень волновалась. На днях она сделала УЗИ и увидела, что ребёнок улыбается. 

«Я уже так люблю его, я плакала, когда увидела это. Не могу дождаться нашей встречи», – написала Tibbersbear. 

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Ребёнок улыбнулся во время УЗИ. Женщина расплакалась от счастья -1

Фото: reddit.com/user/Tibbersbear 

Автор публикации уточнила, что это её четвёртая попытка родить ребёнка. Кстати, супруги уже определились с именем мальчика. Поскольку мужчина является фанатом «Звёздных войн», малыша назовут Лиам.    

Пользователи ресурса порадовались за женщину и её мужа, поделились своими грустными и счастливыми историями, а также пожелали Tibbersbear благополучно стать мамой.   

Кстати, ранее мы рассказывали о малышке, которая сделала «козу» во время УЗИ.   

Сейчас девочке уже больше двух лет – здесь подробнее

# Беременность и роды # калейдоскоп # Фотофакт

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