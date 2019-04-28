До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах

Новости мира. Ходят легенды, что существуют особые вредители под названием калории. Эти существа пробираются в чужие дома и ушивают одежду людей. С ними очень сложно бороться, поскольку они подкрадываются в те моменты, когда человек наиболее беззащитен.

Однако на этом легенды не заканчиваются. Говорят, что калории не так страшны, как кажутся. Некоторые от рождения получают иммунитет. И как бы вредители не старались ушить одежду таких людей – у них не получится. Тем не менее большинству приходится выходить против калорий лицом к лицу. Давайте посмотрим на тех, кто смог победить в этой неравной битве. Или, по крайней мере, на пути к тому.

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