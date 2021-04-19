Сарафаны и шорты-бермуды. Что ещё модно носить летом в 2021 году?

Лето в большом городе со вкусом зефира. Дизайнеры предлагают кружиться посреди цветущих скверов в платьях из хрустящего хлопка. Сжатая ткань и нежнейшая гамма, как лаванда со сливками, капучино и ваниль наполнят будни романтикой. Такие «пироженки» хороши и с кедами, и с босоножками. А небольшой ободок превратит в эльфийскую принцессу. Волшебное преображение продолжают сарафаны.

Ирина Кузьмина, стилист:

Отдайте предпочтение с лентами, чтобы завязать бантик, и у вас будет такой женственный, где-то кукольный образ, в котором вы сможете быть и днем, и вечером, если добавить туда какие-то яркие аксессуары.

Мы выбрали еще сарафан в стиле бэби-долл. Этот стиль все еще с нами, поэтому надевайте его, носите, кружитесь и чувствуйте себя девочкой.

В модной пьесе одна из главных ролей досталась съемным воротничкам. За вдохновением сходите в музей. Эта изысканная деталь красуется на портретах королевской знати.

Всем знакомый «трансформер» придумала жительница США Ханна Монтегю в 1827 м году. Хозяюшке захотелось сэкономить на стирке и наконец отделить вечно грязные воротнички от мужских рубашек. Идею быстро подхватили модницы.

И сегодня они добавляют нотку классики, как платьям на выход, так и свитшотам на каждый день.

Ирина Кузьмина:

Одна из самых трендовых вещей этого лета – это шорты-бермуды. Это будет очень удобный образ, если вы находитесь в городе. Вы можете их сочетать с базовыми футболками, блузками. Для того, чтобы образ смотрелся стильно и молодежно, вы можете добавить панаму, украшения. Если вы собираетесь гулять по городу до вечера, то вы можете к этим бермудам добавить джут и у вас получится более вечерний образ.

Снимаем шляпку перед кантри. Этот стиль – лето в чистом виде. Деревенский стиль украсит отпуск и вернет на каникулы к бабушке с парным молоком и полевыми венками. Обратите внимание на ришелье и россыпь мелких пуговиц словно жемчужин. И не перегружайте натюрель громоздкой обувью и украшениями. Включите режим гармонии.

Ирина Кузьмина:

Если мы говорим о пижамном стиле, а сейчас это актуально, и вы можете его выбрать, когда у вас вечеринка либо какая-то встреча с друзьями на яхте. Но не забывайте, что при выборе пижамного стиля, мы всегда добавляем яркие аксессуары, обязательно каблук, что придаст вам французского шарма.