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Лунный календарь на 18 мая: убираем под музыку и меньше пьём

17 мая 2019 13:58
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18 мая – 14-ый лунный день. Самый благоприятный для важных начинаний, старта глобальных дел, принятия серьёзных решений. Всё, начатое сегодня, будет иметь удачный итог.

В это время стоит проявлять активность во всём: больше движения, путешествий, общения. Большую пользу принесут спортивные занятия. Даже обычные бытовые хлопоты, вроде стирки, мытья окон, уборки в этот день пройдут легко и быстро.  

Лунный календарь на 18 мая: убираем под музыку и меньше пьём-1

В этот день важна любая приходящая к вам информация. Например, если зацепила какая-то случайно услышанная фраза, запомните её, сведения впоследствии окажутся полезными.

Не рекомендуют в этот день пить много жидкости: она может навредить. Постарайтесь также не есть горького и сладкого.

Больше слушайте музыки сегодня – в это время она очень позитивно влияет на нас. В конце дня и вовсе советуют хорошо и весело отдохнуть, это зарядит энергией надолго.

 

# Лунный календарь # калейдоскоп

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