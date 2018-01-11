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Белоруска Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону

11 января 2018 15:58
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Новости Беларуси. Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

Белорусская биатлонистка набрала 96 очков. На втором месте расположилась спортсменка из Украины Юлия Джима. Ее результат – 91 балл. Третьей стала биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен.

Напомним, 29 ноября Скардино пришла первой к финишу в индивидуальной гонке, которая проходила в Эстерсунде. Эта победа стала у спортсменки дебютной на этапе Кубка мира.

«Победа – это подарок не только мне, но и маме»: Надежда Скардино о триумфальной гонке (здесь подробнее). 

Белоруска Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону -1

Фото: twitter.com/IBU_WC

11 января в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге Надежда пришла к финишу седьмой. Белоруска ни разу не промахнулась на огневых рубежах. Победу одержала Доротея Вирер из Италии, вторая – финка Кайса Мякяряйнен, третья – Розанна Кроуфорд из Канады.

Дарья Домрачева в этой гонке финишировала шестой, Ирина Кривко – одиннадцатая.

# Биатлон # Фотофакт # Надежда Скардино

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