Белоруска Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону

«Победа – это подарок не только мне, но и маме»: Надежда Скардино о триумфальной гонке ( здесь подробнее ).

Напомним, 29 ноября Скардино пришла первой к финишу в индивидуальной гонке, которая проходила в Эстерсунде. Эта победа стала у спортсменки дебютной на этапе Кубка мира.

Белорусская биатлонистка набрала 96 очков. На втором месте расположилась спортсменка из Украины Юлия Джима. Ее результат – 91 балл. Третьей стала биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен.

11 января в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге Надежда пришла к финишу седьмой. Белоруска ни разу не промахнулась на огневых рубежах. Победу одержала Доротея Вирер из Италии, вторая – финка Кайса Мякяряйнен, третья – Розанна Кроуфорд из Канады.

Дарья Домрачева в этой гонке финишировала шестой, Ирина Кривко – одиннадцатая.