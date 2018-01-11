Белоруска Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.
Белорусская биатлонистка набрала 96 очков. На втором месте расположилась спортсменка из Украины Юлия Джима. Ее результат – 91 балл. Третьей стала биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен.
Напомним, 29 ноября Скардино пришла первой к финишу в индивидуальной гонке, которая проходила в Эстерсунде. Эта победа стала у спортсменки дебютной на этапе Кубка мира.
«Победа – это подарок не только мне, но и маме»: Надежда Скардино о триумфальной гонке (здесь подробнее).