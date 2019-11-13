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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

13 ноября 2019 07:43
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино впервые стала мамой.  

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Надежда Скардино опубликовало семейное фото, на котором она вместе с мужем держит за руку новорожденного сына. Трогательный снимок спортсменка подписала лаконично.  

Надежда Скардино:
Добро пожаловать Егер Даниил Мартинович.  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына-1

Фото: instagram.com/skardinon

Под фото подписчики оставили теплые пожелания и пожелали маме и малышу здоровья. К поздравлениям присоединилась и коллега Надежды – финская биатлонистка Кайса Макарайнен. Она написала «Поздравляю сильно всю семью».  

О том, что биатлонистка ждет ребенка, стало известно в августе нынешнего года.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына-4

Фото: instagram.com/skardinon

В этом же месяце Надежда Скардино и ее возлюбленный – швейцарский биатлонист Мартин Ягер, с которым она познакомилась на Олимпиаде-2018, сыграли свадьбу.  

Как прошла церемония смотрите здесь.  

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Надежда Скардино # Мартин Ягер # Фотофакт

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