Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино впервые стала мамой.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Надежда Скардино опубликовало семейное фото, на котором она вместе с мужем держит за руку новорожденного сына. Трогательный снимок спортсменка подписала лаконично.
Надежда Скардино:
Добро пожаловать Егер Даниил Мартинович.
Фото: instagram.com/skardinon
Под фото подписчики оставили теплые пожелания и пожелали маме и малышу здоровья. К поздравлениям присоединилась и коллега Надежды – финская биатлонистка Кайса Макарайнен. Она написала «Поздравляю сильно всю семью».
О том, что биатлонистка ждет ребенка, стало известно в августе нынешнего года.
Фото: instagram.com/skardinon
В этом же месяце Надежда Скардино и ее возлюбленный – швейцарский биатлонист Мартин Ягер, с которым она познакомилась на Олимпиаде-2018, сыграли свадьбу.
Как прошла церемония смотрите здесь.