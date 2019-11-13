Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Надежда Скардино опубликовало семейное фото, на котором она вместе с мужем держит за руку новорожденного сына. Трогательный снимок спортсменка подписала лаконично.

Под фото подписчики оставили теплые пожелания и пожелали маме и малышу здоровья. К поздравлениям присоединилась и коллега Надежды – финская биатлонистка Кайса Макарайнен. Она написала «Поздравляю сильно всю семью».

О том, что биатлонистка ждет ребенка, стало известно в августе нынешнего года.