В Канаде поединок совы и лисы попал на видео

Новости Канады. 4 января в городе Коборг камера сняла встречу совы и лисы на дороге. Видео на YouTube выложил пользователь ViralHog.
В начале ролика сова провоцирует млекопитающее, после чего улетает. Когда лисица пропадает из кадра, птица приземляется на снег. После этого рыжий зверь хочет отомстить, но не набирается храбрости. в конце видео лисица уходит, а сова летит за ней. Что произошло дальше – неизвестно.
Скриншот из видео на канале ViralHog
Видео набрало более 345 тысяч просмотров и множество комментариев.
«Лис: с нашей последней встречи моя сила удвоилась, граф. Сова: хорошо, удвоенная гордость – удвоенное унижение»,
«Это великолепный бонус камер безопасности»,
«Я болел за мистера лиса, но он всё испортил»,
«Покемоны в реальной жизни»,
«Вероятно, они друзья и просто играют».
Скриншот из видео на канале ViralHog
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