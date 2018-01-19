В Канаде поединок совы и лисы попал на видео

Новости Канады. 4 января в городе Коборг камера сняла встречу совы и лисы на дороге. Видео на YouTube выложил пользователь ViralHog.

В начале ролика сова провоцирует млекопитающее, после чего улетает. Когда лисица пропадает из кадра, птица приземляется на снег. После этого рыжий зверь хочет отомстить, но не набирается храбрости. в конце видео лисица уходит, а сова летит за ней. Что произошло дальше – неизвестно.