Самойлова, Рыбак и фавориты Киркорова. 10 мая пройдёт второй полуфинал «Евровидения»

10 мая пройдет второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2018».

На сцену выйдут 18 участников, но в финал конкурса пройдут лишь 10 исполнителей.

Сегодня свои композиции исполнят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

В нынешнем полуфинале примет участие победитель конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак, который вернулся, чтобы подарить зрителям свою музыку.

Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне