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«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал

09 мая 2018 08:55
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Вечером 8 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018».

Из 19 участников, выступивших на сцене, жюри и зрители выбрали десять исполнителей, которые прошли в грандиозный финал конкурса.

В этой заветной десятке не оказалось участника из Беларуси – певца Alekseeva.

«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл

«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал-1

Среди стран, которые вышли в финал, отмечают трех фаворитов конкурса – представителей Израиля, Эстонии и Кипра. Также бороться за победу на «Евровидении» 12 мая – в день грандфинала – будут представители Австрии, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. 

«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал-4

Фото: eurovision.tv

Мы посмотрели, что публиковали после выступления исполнители, которые смогли пройти в финал.

Оперная дива из Эстонии Элина Нечаева трогательно поблагодарила публику за поддержку и отметила, что чувствует любовь зрителя.

Элина Нечаева (Эстония):
Я не могу описать, насколько я счастлива и благодарна! Большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии и отданные голоса! Я чувствую вашу любовь. В эту субботу я собираюсь вернуть вам ее сполна!

Факты о представительнице Эстонии на «Евровидении» Элине Нечаевой, ее увлечениях и мечтах

«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал-7

Фото: instagram.com/elinanechayeva

Представитель Австрии Сезар Семпсон исполнил запоминающуюся песню «Nobody But You». Сезар не в первый раз выступает на конкурсе – уже дважды он ездил на «Евровидение» в качестве бэк-вокалиста. 

Сезар Семпсон (Австрия): 
Мы в финале! Спасибо всем, кто проголосовал за нас! 

«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал-10

Фото: instagram.com/cesarsampson

Представительница Литвы – Ева Засимаускайте – посвятила свою песню мужу. Он появился на сцене в конце чувственного выступления девушки. 

Ева Засимаускайте (Литва):
Мы сделали это вместе, большое спасибо за ваши голоса. 

«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал-13

Фото: instagram.com/ievazasimauskaite

Второй полуфинал конкурса пройдет 10 мая. В нем примет участие один из главных фаворитов конкурса – норвежец Александр Рыбак, который уже одерживал победу на конкурсе. 

Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне (читать далее). 

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Элина Нечаева # Alekseev # Фотофакт

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