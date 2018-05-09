«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал

Вечером 8 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». Из 19 участников, выступивших на сцене, жюри и зрители выбрали десять исполнителей, которые прошли в грандиозный финал конкурса. В этой заветной десятке не оказалось участника из Беларуси – певца Alekseeva. «Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл

Среди стран, которые вышли в финал, отмечают трех фаворитов конкурса – представителей Израиля, Эстонии и Кипра. Также бороться за победу на «Евровидении» 12 мая – в день грандфинала – будут представители Австрии, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Фото: eurovision.tv

Мы посмотрели, что публиковали после выступления исполнители, которые смогли пройти в финал. Оперная дива из Эстонии Элина Нечаева трогательно поблагодарила публику за поддержку и отметила, что чувствует любовь зрителя. Элина Нечаева (Эстония):

Я не могу описать, насколько я счастлива и благодарна! Большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии и отданные голоса! Я чувствую вашу любовь. В эту субботу я собираюсь вернуть вам ее сполна! Факты о представительнице Эстонии на «Евровидении» Элине Нечаевой, ее увлечениях и мечтах

Фото: instagram.com/elinanechayeva

Представитель Австрии Сезар Семпсон исполнил запоминающуюся песню «Nobody But You». Сезар не в первый раз выступает на конкурсе – уже дважды он ездил на «Евровидение» в качестве бэк-вокалиста. Сезар Семпсон (Австрия):

Мы в финале! Спасибо всем, кто проголосовал за нас!

Фото: instagram.com/cesarsampson

Представительница Литвы – Ева Засимаускайте – посвятила свою песню мужу. Он появился на сцене в конце чувственного выступления девушки. Ева Засимаускайте (Литва):

Мы сделали это вместе, большое спасибо за ваши голоса.

Фото: instagram.com/ievazasimauskaite