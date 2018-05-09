«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал
Вечером 8 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018».
Из 19 участников, выступивших на сцене, жюри и зрители выбрали десять исполнителей, которые прошли в грандиозный финал конкурса.
В этой заветной десятке не оказалось участника из Беларуси – певца Alekseeva.
«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл
Среди стран, которые вышли в финал, отмечают трех фаворитов конкурса – представителей Израиля, Эстонии и Кипра. Также бороться за победу на «Евровидении» 12 мая – в день грандфинала – будут представители Австрии, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.
Мы посмотрели, что публиковали после выступления исполнители, которые смогли пройти в финал.
Оперная дива из Эстонии Элина Нечаева трогательно поблагодарила публику за поддержку и отметила, что чувствует любовь зрителя.
Элина Нечаева (Эстония):
Я не могу описать, насколько я счастлива и благодарна! Большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии и отданные голоса! Я чувствую вашу любовь. В эту субботу я собираюсь вернуть вам ее сполна!
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Фото: instagram.com/elinanechayeva
Представитель Австрии Сезар Семпсон исполнил запоминающуюся песню «Nobody But You». Сезар не в первый раз выступает на конкурсе – уже дважды он ездил на «Евровидение» в качестве бэк-вокалиста.
Сезар Семпсон (Австрия):
Мы в финале! Спасибо всем, кто проголосовал за нас!
Фото: instagram.com/cesarsampson
Представительница Литвы – Ева Засимаускайте – посвятила свою песню мужу. Он появился на сцене в конце чувственного выступления девушки.
Ева Засимаускайте (Литва):
Мы сделали это вместе, большое спасибо за ваши голоса.
Фото: instagram.com/ievazasimauskaite
Второй полуфинал конкурса пройдет 10 мая. В нем примет участие один из главных фаворитов конкурса – норвежец Александр Рыбак, который уже одерживал победу на конкурсе.
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