Самый красивый мужчина планеты живёт в Украине. Фотофакт

Новости Украины. Украинский актёр Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной планеты. 29-летний спортсмен и модель выиграл конкурс Mister Sea World 2018 в Перу.

«Вам известно выражение «Выше головы не прыгнешь»? Это неправда... человек может всё. Первый в мире. Мы первые в мире! Спасибо всем за неистовую поддержку!», – написал Юсипчук на странице в Facebook.