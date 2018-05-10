Самый красивый мужчина планеты живёт в Украине. Фотофакт
Новости Украины. Украинский актёр Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной планеты. 29-летний спортсмен и модель выиграл конкурс Mister Sea World 2018 в Перу.
«Вам известно выражение «Выше головы не прыгнешь»? Это неправда... человек может всё. Первый в мире. Мы первые в мире! Спасибо всем за неистовую поддержку!», – написал Юсипчук на странице в Facebook.
Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
Также украинский спортсмен набрал больше всех баллов в онлайн-голосовании за участников конкурса Mister Sea World 2018.
Богдан Юсипчук известен своими ролями в «Возвращение Мухтара», «Дневники тёмного» и «Синевир».
Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
В 2014 году мужчина завоевал титул «Мистер Украина».
Весной 2018 года в Минске прошёл финал конкурса «Мисс Беларусь-2018».
Победительницей стала 20-летняя Мария Василевич – здесь подробности.