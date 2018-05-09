NAVIBAND объявит баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. Стало известно, кто объявит баллы от Беларуси в финале музыкального конкурса «Евровидение-2018».

Это будет группа NAVIBAND. Музыканты сообщили об этом на своей странице в соцетях.

NAVIBAND:

Ребята, финал конкурса «Евровидение» пройдет уже 12 мая, ну а мы с радостью будем объявлять баллы от нашей страны!