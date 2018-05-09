NAVIBAND объявит баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. Стало известно, кто объявит баллы от Беларуси в финале музыкального конкурса «Евровидение-2018».
Это будет группа NAVIBAND. Музыканты сообщили об этом на своей странице в соцетях.
NAVIBAND:
Ребята, финал конкурса «Евровидение» пройдет уже 12 мая, ну а мы с радостью будем объявлять баллы от нашей страны!
Фото: instagram.com/naviband
Группа NAVIBAND с песней «Гісторыя майго жыцця» представляла Беларусь на конкурсе в 2017 году. Впервые на «Евровидении» прозвучала песня на белорусском языке. Ребята смогли пройти в финал конкурса, где заняли 17 место. Их номер запомнился тем, что в конце номера Артем и Ксения поцеловались и рассказали зрителям – они муж и жена. В минувшем году они отпраздновали третью годовщину свадьбы, а 1 мая нынешнего года стали родителями. У пары родился сын.
История участия белорусских исполнителей на конкурсе «Евровидение» (читать далее).
Фото: instagram.com/naviband
8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал конкурса «Евровидение-2018». Беларусь в нем представлял Alekseev с песней «Forever». В финал исполнитель не сумел пройти.
«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл