Филипп Киркоров на ковровой дорожке «Евровидения»: певец поделился фото в соцсетях

Певец Филипп Киркоров показал фото с традиционной ковровой дорожки «Евровидения». В нынешнем году музыкант приехал на конкурс в составе делегации Молдовы. Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом является автором конкурсной песни группы DoReDoS «My lucky day». Филипп Киркоров признался, что у группы и у «всех представляющих в этом году солнечную Молдову на конкурсе море эмоций и впечатлений от встреч и происходящего». 6 мая состоялась церемония открытия «Евровидения-2018» – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/fkirkorov

На следующий день народный артист России показал подписчикам «незабываемые мгновения от всего того, что происходило вчера вечером». Номер группы DoReDoS после репетиций журналисты, присутствующие на конкурсе, признали одним из лучших и поставили ему высокий балл. Костюмы музыкантам создал дизайнер Игорь Гуляев. Филипп Киркоров отметил, что «группа DoReDoS произвела самый большой эффект на всех журналистов своим внешним видом и стильными костюмами».

Фото: instagram.com/fkirkorov

Также Филипп Киркоров поделился своей историей, которая связана с конкурсом «Евровидение», после того, как исполнил на пресс-конференции песню, с которой он принимал участие в «Евровидении-1995». Филипп Киркоров:

Вынудили меня на пресс-конференции спеть то, что я пел на «Евровидении» в 1995 году в Ирландии, представляя тогда Россию с песней «Колыбельная вулкану» на слова Ильи Резника! Оказалось, помню все слова и, похоже, всем сидящим это очень понравилось! Прямо ностальгия меня посетила, несмотря на то самое 17-е место, о котором вспоминают «добрые» СМИ, думая меня «уколоть», но я же сказал, что возьму «Евровидение» измором! И, поверьте мне, возьму!! Я всегда добиваюсь в жизни того, чего хочу!

Фото: instagram.com/fkirkorov