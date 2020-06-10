Кот впервые попробовал мороженое и сразу же пожалел об этом. Вот, как он отреагировал

Как сообщает Daily Mail, жительница Канады Сабрина Бернатчез опубликовала видео с питомцем в TikTok. Оно быстро стало популярным в соцсети.

На кадрах животному дают попробовать немного мороженого. После того, как кот почувствовал вкус угощения – он удивленно сполз под стол. Эту сладость питомец попробовал впервые.

Один из комментаторов отметил, что это самая драматичная дегустация мороженого. Еще один написал, что кот как будто открыл для себя новый мир. Многие прокомментировали, что слишком сильно смеялись от увиденного.

Часть пользователей поинтересовалась, все ли в порядке с питомцем.