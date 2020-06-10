Кот впервые попробовал мороженое и сразу же пожалел об этом. Вот, как он отреагировал

Хозяин дал попробовать своему коту немного мороженого. Реакция животного рассмешила подписчиков в соцсетях.
Как сообщает Daily Mail, жительница Канады Сабрина Бернатчез опубликовала видео с питомцем в TikTok. Оно быстро стало популярным в соцсети.
Хозяин дал попробовать своему коту немного мороженого. Реакция животного рассмешила подписчиков в соцсетях.
Как сообщает Daily Mail, жительница Канады Сабрина Бернатчез опубликовала видео с питомцем в TikTok. Оно быстро стало популярным в соцсети.
Фото: Daily Mail
На кадрах животному дают попробовать немного мороженого. После того, как кот почувствовал вкус угощения – он удивленно сполз под стол. Эту сладость питомец попробовал впервые.
Фото: Daily Mail
Один из комментаторов отметил, что это самая драматичная дегустация мороженого. Еще один написал, что кот как будто открыл для себя новый мир. Многие прокомментировали, что слишком сильно смеялись от увиденного.
Часть пользователей поинтересовалась, все ли в порядке с питомцем.
Фото: Daily Mail
Специализированный сайт для владельцев кошек сообщает, что они не чувствительны к сладкому, поэтому не могут определить вкус сахара в угощении. Специалисты отмечают, что регулярно давать кошкам мороженое не стоит, но изредка можно угостить небольшим количеством этой сладости.
Такая реакция встречается не только у кошек. Маленькая девочка впервые попробовала мороженое и рассмешила родителей – здесь подробнее.