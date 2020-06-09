Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге
Видео с попыткой щенка забраться на диван восхитило пользователей соцсетей.
По информации Daily Mail, хозяйку питомца зовут Эвелин, она из Бельгии. Ролик девушка сняла в гостиной своего дома.
Ее питомец – годовалый кишонд по кличке Арко – пытался взобраться на диван. Однако у собаки не очень получалось – видно было, что он цеплялся за диван передними лапами, но не мог подтянуться.
Хозяйка сопроводила видео шутливым комментариями о том, что может думать собака. Например, она сравнила его попытку забраться с игрой «пол это лава» или с мыслями «человек, перестань снимать и помоги мне».
Эвелин отметила, что происходящее с ее собакой было смешным и милым.
«Арко пытался подняться на диван, но безуспешно. Я думаю, что это забавно и мило. Потому что он пытался часто, и иногда у него получалось. Мне было смешно, но никогда бы не подумала, что другим будет так же смешно».
Эта порода собак часто использовалась для охраны на баржах и маленьких лодках на реках и каналах Нидерландов. Собаки очень социальные и хорошие защитники для всей семьи.
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