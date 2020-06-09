Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге

Видео с попыткой щенка забраться на диван восхитило пользователей соцсетей. По информации Daily Mail, хозяйку питомца зовут Эвелин, она из Бельгии. Ролик девушка сняла в гостиной своего дома. Ее питомец – годовалый кишонд по кличке Арко – пытался взобраться на диван. Однако у собаки не очень получалось – видно было, что он цеплялся за диван передними лапами, но не мог подтянуться.

Хозяйка сопроводила видео шутливым комментариями о том, что может думать собака. Например, она сравнила его попытку забраться с игрой «пол это лава» или с мыслями «человек, перестань снимать и помоги мне». Эвелин отметила, что происходящее с ее собакой было смешным и милым.