Умер сатирик Анатолий Трушкин. Ранее у него обнаружили коронавирус

Новости России. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в Москве.
Об этом сообщают «Вести».
Артисту было 78 лет.
Новости России. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в Москве.
Об этом сообщают «Вести».
Артисту было 78 лет.
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»
Около месяца назад Анатолий Трушкин был госпитализирован в больницу, где у него обнаружили коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме.
Анатолий Трушкин принимал участие во многих юмористических программах на телевидении со своими монологами. Был автором материалов для многих артистов, среди которых Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов. Писал книги и сценарии.