Прямой эфир

Умер сатирик Анатолий Трушкин. Ранее у него обнаружили коронавирус

10 июня 2020 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в Москве.  

Об этом сообщают «Вести».  

Артисту было 78 лет.   

Умер сатирик Анатолий Трушкин. Ранее у него обнаружили коронавирус -1

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»   

Около месяца назад Анатолий Трушкин был госпитализирован в больницу, где у него обнаружили коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме.   

Анатолий Трушкин принимал участие во многих юмористических программах на телевидении со своими монологами. Был автором материалов для многих артистов, среди которых Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов. Писал книги и сценарии.  

# Некролог # калейдоскоп # Анатолий Трушкин

Другие новости рубрики

Все новости
Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге
09 июня 2020 15:34

Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге

«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»
08 июня 2020 14:05

«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
08 июня 2020 13:09

«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну