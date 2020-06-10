Умер сатирик Анатолий Трушкин. Ранее у него обнаружили коронавирус

Около месяца назад Анатолий Трушкин был госпитализирован в больницу, где у него обнаружили коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме.

Анатолий Трушкин принимал участие во многих юмористических программах на телевидении со своими монологами. Был автором материалов для многих артистов, среди которых Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов. Писал книги и сценарии.