Прямой эфир

Баскетболист стал настоящей звездой. Но популярность ему принесла девушка, а не спорт

15 января 2021 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболист мог бы стать популярным игроком у спортивных фанатов, но не сложилось. В итоге парень получил славу другим образом и одновременно обрёл счастье в личной жизни.  

Молодой француз Венсан Пуршо, которому 28 лет, без проблем может забросить мяч в баскетбольное кольцо, ведь рост парня составляет 222 сантиметра. Сейчас Венсан – самый высокий баскетболист своей страны, однако играть в по-настоящему сильных клубах ему не доводилось.  

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров

Баскетболист стал настоящей звездой. Но популярность ему принесла девушка, а не спорт-1

Фото: tiktok.com/@vincentpourchot 

Однако Пуршо получил свою порцию славы другим путём. Повредив колено, парень вынужден был много времени находиться дома и заниматься реабилитацией. Спортсмену было скучно, поэтому он и его девушка Ванесса Пао решили снимать забавные ролики для соцсетей.   

Баскетболист стал настоящей звездой. Но популярность ему принесла девушка, а не спорт-4

Фото: tiktok.com/@vincentpourchot 

Сейчас эти видео набирают от одного до 45 миллионов просмотров. И успех кроется в… контрасте. На фоне 222-сантиметрового парня 157-сантиметровая Ванесса выглядит крошечной феей. Пользователи соцсетей радуются за пару, а также сравнивают их с персонажами из фильмов и придумывают различные шутки на тему разницы роста.  

Баскетболист стал настоящей звездой. Но популярность ему принесла девушка, а не спорт-7

Фото: tiktok.com/@vincentpourchot 

Кстати, ранее мы рассказывали, с какими трудностями сталкиваются обладатели высокого роста.

Дверные проёмы всегда слишком низкие, а велосипед надо делать на заказ (здесь подробности).  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этот напиток точно согреет вас в холода и поднимет настроение. Как приготовить глинтвейн дома?
15 января 2021 08:13

Этот напиток точно согреет вас в холода и поднимет настроение. Как приготовить глинтвейн дома?

На 72 году жизни умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский
14 января 2021 20:24

На 72 году жизни умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла
14 января 2021 08:54

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла