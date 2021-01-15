Баскетболист стал настоящей звездой. Но популярность ему принесла девушка, а не спорт
Баскетболист мог бы стать популярным игроком у спортивных фанатов, но не сложилось. В итоге парень получил славу другим образом и одновременно обрёл счастье в личной жизни.
Молодой француз Венсан Пуршо, которому 28 лет, без проблем может забросить мяч в баскетбольное кольцо, ведь рост парня составляет 222 сантиметра. Сейчас Венсан – самый высокий баскетболист своей страны, однако играть в по-настоящему сильных клубах ему не доводилось.
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Фото: tiktok.com/@vincentpourchot
Однако Пуршо получил свою порцию славы другим путём. Повредив колено, парень вынужден был много времени находиться дома и заниматься реабилитацией. Спортсмену было скучно, поэтому он и его девушка Ванесса Пао решили снимать забавные ролики для соцсетей.
Фото: tiktok.com/@vincentpourchot
Сейчас эти видео набирают от одного до 45 миллионов просмотров. И успех кроется в… контрасте. На фоне 222-сантиметрового парня 157-сантиметровая Ванесса выглядит крошечной феей. Пользователи соцсетей радуются за пару, а также сравнивают их с персонажами из фильмов и придумывают различные шутки на тему разницы роста.
Фото: tiktok.com/@vincentpourchot
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