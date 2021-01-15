Баскетболист стал настоящей звездой. Но популярность ему принесла девушка, а не спорт

Баскетболист мог бы стать популярным игроком у спортивных фанатов, но не сложилось. В итоге парень получил славу другим образом и одновременно обрёл счастье в личной жизни.

Молодой француз Венсан Пуршо, которому 28 лет, без проблем может забросить мяч в баскетбольное кольцо, ведь рост парня составляет 222 сантиметра. Сейчас Венсан – самый высокий баскетболист своей страны, однако играть в по-настоящему сильных клубах ему не доводилось.

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