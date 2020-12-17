Женщина просила дочь расстаться с парнем-неудачником, но она отказалась. И всё изменилось после одного свидания

Парень захотел поделиться своей 9-летней историей отношений с девушкой, чтобы вдохновить людей. И его рассказ действительно привлёк внимание. Житель города Кланг (Малайзия) опубликовал свою историю на странице в Facebook. Юджин познакомился с Иньинь ещё в школе, и они начали встречаться. Несмотря на то, что парень был из бедной семьи, ленивым и незрелым юношей с огромным эго, девушка всё равно продолжала с ним общаться, поддерживала во всём.

Фото: facebook.com/eugene.ng.77

По словам Юджина, долгое время он спал до упора, играл в видеоигры и ничего не делал. А Иньинь каждый день вставала рано, решала разные проблемы, сталкивалась с критикой и старалась стать лучше. И ещё она находила возможность проводить время с Юджином.

Фото: facebook.com/eugene.ng.77

Глядя на всё это, мать Иньинь не раз просила дочку отказаться от этого парня. Однажды женщина даже расплакалась и заявила, что Юджин никогда ничего не добьётся, и Иньинь лишь загубит свою жизнь, если не прекратит с ним отношения. Однако девушка не послушалась маму и ответила, что в случае необходимости она сама сделает всё, чтобы она и Юджин жили счастливо.

Фото: facebook.com/eugene.ng.77

После этого Иньинь начала стараться ещё больше, устроилась на работу и постепенно начала расти по карьерной лестнице. Переломный день настал 18 сентября 2015 года. Девушка получила существенную прибыль и отправилась за покупками, попросив парня сопровождать её. Когда Иньинь закончила, и Юджин посчитал, сколько она потратила денег, он обомлел.

Фото: facebook.com/eugene.ng.77

В этот миг молодой человек понял, что пока он бездельничал, его девушка, которая могла бы не напрягаться, ведь она из богатой семьи, устроилась на работу и добилась успеха. А он находится на том же уровне, что и несколько лет назад. Юджин даже не делал Иньинь подарки, потому что у него не было денег, он говорил: «Когда-нибудь в следующий раз».

Фото: facebook.com/eugene.ng.77

Это свидание оказалось невероятным потрясением для молодого человека. Он понял, что ещё немного – и он окажется далеко позади своей девушки. Он просто не будет её достоин. Юджин был сломлен успехом Иньинь, но не хотел ей этого говорить, ведь тогда девушка могла бы бросить всё, чтобы не огорчать его.

Фото: facebook.com/eugene.ng.77

Молодой человек понял – так продолжаться не может. Он должен прилагать больше усилий, чем Иньинь, чтобы добиться большего, чем она, и стать для неё достойным партнёром. Юджин с головой ушёл в работу. С каждым днём он старался добиваться всё большего. В какой-то момент парень понял, что теперь он работает с 7 утра до 2 ночи, стараясь осуществить свои желания. И ему это удалось.

Фото: facebook.com/eugene.ng.77