Ёлочные украшения времён СССР и открытки тех лет. Выставка редких игрушек проходит в Минске

В Минске проходит выставка «Антикварные игрушки», на которой побывала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер – Стюша Тайм. Как ощущения после посещения выставки? Стюша Тайм, блогер:

Выставка очень увлекательная и интересная. Интересна она тем, что она отражает историю нашей страны. Вот например, в 40-е годы, в военное время выпускали картонные игрушки в виде самолетиков, солдатиков, в 50-е годы было освоение целины, соответственно, на елках появляются украшения в виде фруктов, овощей, в частности царица полей – кукуруза. 1961 год – первый полет в космос Юрия Гагарина, соответственно, это отражается и в елочных украшениях: космонавты, ракеты присутствуют.

Кто хозяин этих украшений? И чем еще, кроме елочных игрушек, можно полюбоваться на этой выставке? Стюша Тайм:

Это частная коллекция Галины Жук из Бобруйска. Полюбоваться можно также открытками, гирляндами.

Сегодня мы находимся на удивительной выставке под названием «В гостях у сказки». Это частная коллекция елочных игрушек 40-80-х годов прошлого века, насчитывает она более 700 экспонатов. Они не просто безделушки, каждый рассказывает о каком-либо важном событии тех лет.

Первые елочные украшения делали из ваты, папье-маше, картона и бумаги.

Поражает многообразие как елочных шаров с различными видами покрытия, напыления и росписи, так и более причудливые формы: сосульки, шишки, фонарики.

А вот так выглядели елочные украшения 1930-х годов. Так называемые монтажные елочные игрушки изготавливались методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки, смонтированы они были в виде подвесок, парашютов, самолетов и звезд.

Есть и более редкие экземпляры: ватные и стеклянные игрушки, изображающие персонажей сказок, а также людей разных профессий и народов СССР.

На выставке представлены и другие атрибуты Нового года: гирлянды, карнавальные маски и открытки, без которых не обходилось ни одно торжество прошлого столетия.

Эта выставка настолько теплая, уютная и домашняя, что вряд ли кого-то оставит равнодушным.