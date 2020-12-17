Стиль принцессы Дианы. Какими образами она восхищала своих поклонников?
Жизнь британской принцессы Дианы оборвалась более 20 лет назад, но она по сей день остаётся одной из самых популярных королевских особ. Люди продолжают изучать мельчайшие детали её внешности, самые малозаметные жесты и мимолётные улыбки.
И даже сейчас принцесса Диана остаётся иконой стиля. Не только обычные люди, но также знаменитости и королевские особы подражают её стилю. Мы решили вспомнить несколько образов принцессы Дианы, которые присущи любой девушке, но вызывали бурный восторг у поклонников.
Ожерелье
Принцесса Диана часто привлекала внимание к своей шее. Мама принцев Гарри и Уильяма любила носить кулоны или ожерелья. Что интересно, она не всегда выбирала дорогие украшения, а одним из её любимых был простенький кулон с буквой «D», который ей подарили друзья на 16-летие.
Фото: instagram.com/royal_family_history
Красный цвет
Этот цвет был одним из самых любимых у принцессы Дианы. Она использовала красный лак для ногтей, красную помаду, носила красную одежду. Очень часто в образе супруги принца Чарльза было хоть что-нибудь красное, это могла быть роза в петлице или малозаметная деталь гардероба.
Фото: instagram.com/diana.legacy
Спортивный стиль
Казалось бы, что в этом такого? Но когда одна из самых популярных принцесс выходила на улицу в кроссовках и коротких шортах, это производило фурор.
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Фото: instagram.com/retrobombshells
Пышные плечики
У принцессы Дианы был несколько мужской тип фигуры, проще говоря, относительно широкие плечи. Однако мама принцев Гарри и Уильяма не только не пыталась это скрыть, но и сделала одним из своих достоинств. Она подчёркивала свои плечи при помощи одежды с пышными плечиками или даже носила пиджаки, которые выглядели совсем как мужские.
Фото: instagram.com/dianaloml
Естественность
То же самое, что и спортивный стиль. Часто ли можно увидеть королевскую особу, которая спокойно разгуливает в джинсах, свитере и кепке? Принцесса Диана не видела в этом ничего необычного, и это только укрепляло любовь её поклонников.
Фото: instagram.com/elleslovenija
Ассиметричные платья
Этот предмет гардероба не был особенно любим принцессой Дианой, но время от времени она надевала такие платья на важные мероприятия. С одной стороны, супруга принца Чарльза чётко придерживалась королевских правил, а с другой – позволяла себе небольшую вольность в виде открытых плеча и руки.
Фото: instagram.com/divamonroe32
Очки
Судя по тому небольшому количеству фотографий, на которых леди Диана в очках, можно предположить, что она не жаловала этот аксессуар. Вероятно, именно поэтому очки стали частью образа принцессы, ведь когда что-либо можно увидеть крайне редко, оно становится особенно ценным.
Фото: instagram.com/elly_online
Кстати, а вы знали, что принцесса Диана признана самой красивой королевской особой по формуле «золотого сечения»? По каким пунктам мама принцев Гарри и Уильяма набрала особенно высокие баллы – читайте здесь.