Стиль принцессы Дианы. Какими образами она восхищала своих поклонников?

Жизнь британской принцессы Дианы оборвалась более 20 лет назад, но она по сей день остаётся одной из самых популярных королевских особ. Люди продолжают изучать мельчайшие детали её внешности, самые малозаметные жесты и мимолётные улыбки.

И даже сейчас принцесса Диана остаётся иконой стиля. Не только обычные люди, но также знаменитости и королевские особы подражают её стилю. Мы решили вспомнить несколько образов принцессы Дианы, которые присущи любой девушке, но вызывали бурный восторг у поклонников.

Ожерелье

Принцесса Диана часто привлекала внимание к своей шее. Мама принцев Гарри и Уильяма любила носить кулоны или ожерелья. Что интересно, она не всегда выбирала дорогие украшения, а одним из её любимых был простенький кулон с буквой «D», который ей подарили друзья на 16-летие.