Дочь Трампа объявила о закрытии бренда одежды Ivanka Trump

Новости США. Дочь Президента США и старший советник Белого дома Иванка Трамп заявила о том, что планирует закрыть именной бренд одежды. Как сообщает издание Wall Street Journal, причиной ухода девушки из бизнеса стала работа в Белом доме в должности специального советника своего отца. Иванка Трамп сконцентрировалась на политической деятельности несколько месяцев назад, и с того времени fashion-индустрия ушла для нее на второй план.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Бренд Ivanka Trump был открыт в 2014 году. Компания выпускает одежду, обувь, сумки и бижутерию среднего ценового сегмента. Например, цена сумки от бренда Ivanka Trump достигает 200 долларов, а средняя стоимость пары туфель ‒ 100 долларов.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Продажи одежды пошли вверх в 2016 году, когда на должность Президента Америки баллотировался отец Иванки. Противники Трампа призывали отказаться от этой линии одежды, а некоторые торговые сети даже перестали с ней сотрудничать, ссылаясь на низкие продажи.

Фото: instagram.com/ivankatrump