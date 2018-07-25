Дочь Трампа объявила о закрытии бренда одежды Ivanka Trump
Новости США. Дочь Президента США и старший советник Белого дома Иванка Трамп заявила о том, что планирует закрыть именной бренд одежды.
Как сообщает издание Wall Street Journal, причиной ухода девушки из бизнеса стала работа в Белом доме в должности специального советника своего отца. Иванка Трамп сконцентрировалась на политической деятельности несколько месяцев назад, и с того времени fashion-индустрия ушла для нее на второй план.
Фото: instagram.com/ivankatrump
Бренд Ivanka Trump был открыт в 2014 году. Компания выпускает одежду, обувь, сумки и бижутерию среднего ценового сегмента. Например, цена сумки от бренда Ivanka Trump достигает 200 долларов, а средняя стоимость пары туфель ‒ 100 долларов.
Фото: instagram.com/ivankatrump
Продажи одежды пошли вверх в 2016 году, когда на должность Президента Америки баллотировался отец Иванки. Противники Трампа призывали отказаться от этой линии одежды, а некоторые торговые сети даже перестали с ней сотрудничать, ссылаясь на низкие продажи.
Фото: instagram.com/ivankatrump
Абигайль Клем, которая весной 2017 года стала возглавлять бренд, 24 июля сообщила, что компания будет закрыта. Иванка Трамп лично обратилась к персоналу в этот же день и заявила о неуверенности в том, что когда-либо возвратится к бизнесу.
Весной 2018 года Ивана Трамп поделилась мыслями насчёт второго срока бывшего супруга.
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