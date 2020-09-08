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Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес

08 сентября 2020 08:39
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Слухи о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились во время прошлых летних каникул, звучат еще сильнее. По сведениям итальянских СМИ, помолвка прошла в закрытом формате, а сам футболист переписал на Джорджину часть имущества.

Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес-1

Фото: instagram.com/georginagio

Как сообщает El Mundo, Джорджина Родригес – испанская модель, которая родила Роналду дочь в 2017 году. В этом году спортсмен сделал ей предложение руки и сердца во время вечеринки, которую устроила Джорджина. 

Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес-4

Фото: instagram.com/georginagio

Дата свадьбы пока не назначена. Роналду уже летал на Модейру и внес правки в завещание: добавил туда Джорджину.

Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес-7

Фото: instagram.com/georginagio

Футболист выложил в Instagram фото с возлюбленной и подписал: «Любовь моя». Пост набрал более 13 миллионов лайков. Модель также выложила фотографию и подписала: «Да». Фанаты очень обрадовались и поздравили пару.

Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес-10

Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина и Криштиану сейчас проводят очень много времени с малышами. Родригес утверждает, что для пары самое важное – это воспитание детей.

Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес-13

Фото: instagram.com/georginagio

Многие звезды стараются как можно больше времени проводить с семьей, хотя напряженная работа не всегда позволяет это сделать. Посмотреть, как воспитывают своих детей российские знаменитости, можно здесь. 

# Звезды # калейдоскоп # Криштиану Роналду # Джорджина Родригес

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