Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке Джорджине Родригес

Слухи о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились во время прошлых летних каникул, звучат еще сильнее. По сведениям итальянских СМИ, помолвка прошла в закрытом формате, а сам футболист переписал на Джорджину часть имущества.

Фото: instagram.com/georginagio

Как сообщает El Mundo, Джорджина Родригес – испанская модель, которая родила Роналду дочь в 2017 году. В этом году спортсмен сделал ей предложение руки и сердца во время вечеринки, которую устроила Джорджина.

Фото: instagram.com/georginagio

Дата свадьбы пока не назначена. Роналду уже летал на Модейру и внес правки в завещание: добавил туда Джорджину.

Фото: instagram.com/georginagio

Футболист выложил в Instagram фото с возлюбленной и подписал: «Любовь моя». Пост набрал более 13 миллионов лайков. Модель также выложила фотографию и подписала: «Да». Фанаты очень обрадовались и поздравили пару.

Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина и Криштиану сейчас проводят очень много времени с малышами. Родригес утверждает, что для пары самое важное – это воспитание детей.

Фото: instagram.com/georginagio