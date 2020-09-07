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Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020

07 сентября 2020 15:59
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Обычно осенью люди предпочитают более сдержанные оттенки в гардеробе. Институт цвета Pantone уже определил модные цвета осени 2020, среди них не только пастельные тона, но и насыщенный красный, оранжевый, классический синий и другие оттенки. Посмотрите на звезд, которые уже успели примерить вещи в модной цветовой гамме.

Насыщенный красный

Сложный красный оттенок хорошо впишется в любой гардероб. Этот цвет будет отлично сочетаться с белой, черной и синей одеждой. Кайли Дженнер уже успела приобрести себе костюм такого цвета.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-1

Фото: instagram.com/kyliejenner

Янтарно-оранжевый

Яркий оттенок может стать любимым цветом у модниц в этом сезоне. Оранжевый заряжает позитивом и энергией. Джиджи Хадид выложила фото в Instagram в костюме такого цвета, в нем девушка выглядит очень экстравагантно.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-4

Фото: instagram.com/gigihadid

Желто-лаймовый

Очень смелый оттенок, который выберут уверенные в себе девушки, ведь в одежде такого цвета на вас точно будут обращать внимание. Селена Гомес не боится экспериментов с цветами, поэтому однажды появилась в желто-лаймовом платье на публике.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-7

Фото: instagram.com/selenagomez

Припылённо-розовый

Этот нежный оттенок подойдет многим женщинам, а осенний гардероб с ним будет выглядеть спокойнее. Американская актриса Эмма Робертс тоже любит этот цвет и часто выкладывает фото в одежде такого оттенка.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-10

Фото: instagram.com/emmaroberts

Ультрамариновый зеленый

Холодный зеленый передает уверенность, поэтому может понравится многим модницам в этом сезоне. Деми Мур тоже оценила этот цвет и выбрала одежду в таком оттенке.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-13

Фото: instagram.com/demimoore

Классический синий

Синий стал цветом 2020 года, поэтому осенью тоже актуален. Кстати, этот оттенок почти никогда не выходит из моды. Сара Джессика Паркер тоже так считает и отдает предпочтение вещам такого цвета.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-16

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Песочный

Песочный был популярен и в предыдущем сезоне. Нюдовый оттенок можно считать универсальным, он отлично будет сочетаться с другими цветами. Бейонсе надела платье такого оттенка, смотрится звезда в нем отлично.

Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020-19

Фото: instagram.com/beyonce

Образ выглядит более полно, когда правильно подобраны аксессуары. Посмотреть, как выбрать женский головной убор можно здесь. 

# Мода # калейдоскоп # Кайли Дженнер # Джиджи Хадид # Селена Гомес # Эмма Робертс # Сара Джессика Паркер # Бейонсе

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