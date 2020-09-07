Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020
Обычно осенью люди предпочитают более сдержанные оттенки в гардеробе. Институт цвета Pantone уже определил модные цвета осени 2020, среди них не только пастельные тона, но и насыщенный красный, оранжевый, классический синий и другие оттенки. Посмотрите на звезд, которые уже успели примерить вещи в модной цветовой гамме.
Насыщенный красный
Сложный красный оттенок хорошо впишется в любой гардероб. Этот цвет будет отлично сочетаться с белой, черной и синей одеждой. Кайли Дженнер уже успела приобрести себе костюм такого цвета.
Фото: instagram.com/kyliejenner
Янтарно-оранжевый
Яркий оттенок может стать любимым цветом у модниц в этом сезоне. Оранжевый заряжает позитивом и энергией. Джиджи Хадид выложила фото в Instagram в костюме такого цвета, в нем девушка выглядит очень экстравагантно.
Фото: instagram.com/gigihadid
Желто-лаймовый
Очень смелый оттенок, который выберут уверенные в себе девушки, ведь в одежде такого цвета на вас точно будут обращать внимание. Селена Гомес не боится экспериментов с цветами, поэтому однажды появилась в желто-лаймовом платье на публике.
Фото: instagram.com/selenagomez
Припылённо-розовый
Этот нежный оттенок подойдет многим женщинам, а осенний гардероб с ним будет выглядеть спокойнее. Американская актриса Эмма Робертс тоже любит этот цвет и часто выкладывает фото в одежде такого оттенка.
Фото: instagram.com/emmaroberts
Ультрамариновый зеленый
Холодный зеленый передает уверенность, поэтому может понравится многим модницам в этом сезоне. Деми Мур тоже оценила этот цвет и выбрала одежду в таком оттенке.
Фото: instagram.com/demimoore
Классический синий
Синий стал цветом 2020 года, поэтому осенью тоже актуален. Кстати, этот оттенок почти никогда не выходит из моды. Сара Джессика Паркер тоже так считает и отдает предпочтение вещам такого цвета.
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
Песочный
Песочный был популярен и в предыдущем сезоне. Нюдовый оттенок можно считать универсальным, он отлично будет сочетаться с другими цветами. Бейонсе надела платье такого оттенка, смотрится звезда в нем отлично.
Фото: instagram.com/beyonce
Образ выглядит более полно, когда правильно подобраны аксессуары. Посмотреть, как выбрать женский головной убор можно здесь.