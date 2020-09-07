Янтарно-оранжевый, желто-лаймовый и классический синий. Звёзды показали модные цвета осени 2020

Обычно осенью люди предпочитают более сдержанные оттенки в гардеробе. Институт цвета Pantone уже определил модные цвета осени 2020, среди них не только пастельные тона, но и насыщенный красный, оранжевый, классический синий и другие оттенки. Посмотрите на звезд, которые уже успели примерить вещи в модной цветовой гамме.

Насыщенный красный

Сложный красный оттенок хорошо впишется в любой гардероб. Этот цвет будет отлично сочетаться с белой, черной и синей одеждой. Кайли Дженнер уже успела приобрести себе костюм такого цвета.