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Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой

08 сентября 2020 07:35
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Мужчина не виделся со своей собакой пять месяцев. Предвкушая радостную встречу, он включил камеру и приготовился растопить сердца всех, кто это увидит. Но всё пошло не по плану.

Пользователь TikTok Винсент Досталер опубликовал в своём аккаунте видео, которое набрало более 8 миллионов просмотров. Парень рассказал, что ещё в апреле оставил своего питомца по кличке Осло родителям. Молодой человек хотел, чтобы его любимец резвился на природе, а не сидел в четырёх стенах.

Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой-1

Фото: tiktok.com / vintagevince 

Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой-3

Фото: tiktok.com / vintagevince 

Из-за работы Винсент не успевал приехать в гости к родителям, поэтому он не видел ни их, ни свою собаку целых пять месяцев.  И теперь, когда прошло полгода, он с предвкушением ожидал встречи со своим любимцем. Досталер позвал Осло и увидел, что пёс на всех парах мчится к нему. И когда от хозяина пёс был в нескольких метрах… он прошёл мимо.

Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой-6

Фото: tiktok.com / vintagevince 

Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой-8

Фото: tiktok.com / vintagevince 

Пользователи, которые увидели это, поперхнулись от неожиданности. Такого мало кто ожидал. Некоторые комментаторы попросили вернуть им их слёзы. К счастью, немного позже Винсент поделился ещё одним видео, в котором долгожданные объятия всё-таки случились.

Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой-11

Фото: tiktok.com / vintagevince 

Кстати, ранее мы показывали видео трогательного воссоединения хозяина со своим котом. Вот там действительно сложно сдержать слёзы (здесь подробнее).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Видеофакт

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