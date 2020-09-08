Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой
Мужчина не виделся со своей собакой пять месяцев. Предвкушая радостную встречу, он включил камеру и приготовился растопить сердца всех, кто это увидит. Но всё пошло не по плану.
Пользователь TikTok Винсент Досталер опубликовал в своём аккаунте видео, которое набрало более 8 миллионов просмотров. Парень рассказал, что ещё в апреле оставил своего питомца по кличке Осло родителям. Молодой человек хотел, чтобы его любимец резвился на природе, а не сидел в четырёх стенах.
Фото: tiktok.com / vintagevince
Фото: tiktok.com / vintagevince
Из-за работы Винсент не успевал приехать в гости к родителям, поэтому он не видел ни их, ни свою собаку целых пять месяцев. И теперь, когда прошло полгода, он с предвкушением ожидал встречи со своим любимцем. Досталер позвал Осло и увидел, что пёс на всех парах мчится к нему. И когда от хозяина пёс был в нескольких метрах… он прошёл мимо.
Фото: tiktok.com / vintagevince
Фото: tiktok.com / vintagevince
Пользователи, которые увидели это, поперхнулись от неожиданности. Такого мало кто ожидал. Некоторые комментаторы попросили вернуть им их слёзы. К счастью, немного позже Винсент поделился ещё одним видео, в котором долгожданные объятия всё-таки случились.
Фото: tiktok.com / vintagevince
Кстати, ранее мы показывали видео трогательного воссоединения хозяина со своим котом. Вот там действительно сложно сдержать слёзы (здесь подробнее).