Человек встретил своего пса после полугодовой разлуки. И это видео наполнено драмой

Мужчина не виделся со своей собакой пять месяцев. Предвкушая радостную встречу, он включил камеру и приготовился растопить сердца всех, кто это увидит. Но всё пошло не по плану.

Пользователь TikTok Винсент Досталер опубликовал в своём аккаунте видео, которое набрало более 8 миллионов просмотров. Парень рассказал, что ещё в апреле оставил своего питомца по кличке Осло родителям. Молодой человек хотел, чтобы его любимец резвился на природе, а не сидел в четырёх стенах.