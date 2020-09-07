Мальчик в четыре года сам научился кататься на сёрфе. Теперь его называют «принц волн»

Четырехлетний мальчик научился кататься на волнах на серфе без посторонней помощи. Он поразил своих родителей, встав на доску на своей второй волне, когда ему было два года. Жоао Витор из Бразилии захотел заниматься серфингом после того, как каждый день наблюдал, как его отец и старшая сестра катаются на волнах. «Он пошел в школу плавания, когда ему было семь месяцев. Однажды Жоао попросил поймать волну, как это делает его сестра», – сказала его мать Камилла, 39-летняя домохозяйка, сообщает Daily Mail.

Фото: dani_grubba/Jam Press

Супруги были шокированы тем, как быстро их сын освоил технику вставания на доске, с которой многие люди долго не могут справиться. Камилла продолжила: «Когда он в первый раз сделал это, я и мой муж, который ему помогал, не поверили, потому что он был очень мал. Отец мальчика думал, что он просто останется лежать на доске для серфинга, но Жоао встал и поплыл по волне. Сын любит море». Талант к серфингу у него в крови, поскольку Жоао регулярно ходит к морю со своей старшей сестрой, иногда даже дети катаются вместе.

Фото: dani_grubba/Jam Press

Их гордая мама сказала: «Моя дочь Мария начала заниматься серфингом, когда ей было 3 года и 6 месяцев. Но до этого девочка занималась бодибордингом». Родители берут детей на пляж каждый день, только холодные и дождливые дни могут помешать этому.

Фото: dani_grubba/Jam Press

«Люди восхищены и удивлены тем, что такой маленький ребенок занимается серфингом с таким мастерством», – добавляет Камилла.

Фото: dani_grubba/Jam Press

Она продолжила: «Я думаю, что он очень рано заинтересовался этим спортом, но еще рано говорить, станет ли он профессиональным серфером».

Фото: dani_grubba/Jam Press

Жоао радует более 32 тысяч подписчиков в Instagram своими впечатляющими навыками. Камилла помогает сыну вести аккаунт и ежедневно публикует в нем сообщения.

Фото: dani_grubba/Jam Press